Beşiktaş'ın Kerem Aktürkoğlu teklifi duyuruldu: Milli yıldız 'evet' dedi!

Beşiktaş'ta Kerem Aktürkoğlu ısrarı gündemi meşgul ediyor. İlk olarak Benfica'dan Orkun Kökçü'yü sansasyonel bir şekilde transfer eden Beşiktaş, şimdi de Kerem Aktürkoğlu'na imza attırmak istiyor.

BEŞİKTAŞ'TAN KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN 25 MİLYON EURO

Beşiktaş'tan Kerem Aktürkoğlu için 25 milyon Euroluk transfer teklifi geldi! Halihazırda bonuslar ile birlikte Benfica'nın kapısını 25 milyon Euro ile çalan Beşiktaş, milli oyuncuyla da masaya oturdu ve 'evet' cevabı aldı. Son olarak da sürpriz transferde, Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu için vereceği nihai karar bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'IN İSTEDİĞİ KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, 53 resmi maçta 16 gol ve 13 asist yapmıştı.