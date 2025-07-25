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 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'ın Kerem Aktürkoğlu teklifi duyuruldu: Milli yıldız 'evet' dedi!

Beşiktaş'ta Kerem Aktürkoğlu transferi için çalışmalar devam ediyor. Portekizli Pedro Almeida'nın haberine göre Beşiktaş, Kerem Aktürkoğlu için ciddi bir bonservis bedeli ödemek üzere.

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Beşiktaş'ın Kerem Aktürkoğlu teklifi duyuruldu: Milli yıldız 'evet' dedi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 17:45
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 17:47

'ta ısrarı gündemi meşgul ediyor. İlk olarak 'dan 'yü sansasyonel bir şekilde eden Beşiktaş, şimdi de Kerem Aktürkoğlu'na imza attırmak istiyor.

Beşiktaş'ın Kerem Aktürkoğlu teklifi duyuruldu: Milli yıldız 'evet' dedi!

BEŞİKTAŞ'TAN KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN 25 MİLYON EURO

Beşiktaş'tan Kerem Aktürkoğlu için 25 milyon Euroluk transfer teklifi geldi! Halihazırda bonuslar ile birlikte Benfica'nın kapısını 25 milyon Euro ile çalan Beşiktaş, milli oyuncuyla da masaya oturdu ve 'evet' cevabı aldı. Son olarak da sürpriz transferde, Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu için vereceği nihai karar bekleniyor.

Beşiktaş'ın Kerem Aktürkoğlu teklifi duyuruldu: Milli yıldız 'evet' dedi!

BEŞİKTAŞ'IN İSTEDİĞİ KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, 53 resmi maçta 16 gol ve 13 asist yapmıştı.

Beşiktaş'ın Kerem Aktürkoğlu teklifi duyuruldu: Milli yıldız 'evet' dedi!

Sıkça Sorulan Sorular

KEREM AKTÜRKOĞLU NEDEN BENFICA'DAN AYRILMAK İSTİYOR?
Milli yıldız, Portekiz kültürüne alışamamış ve ayrılık kararı almıştı.
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ETİKETLER
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#Beşiktaş Transferleri
#Spor
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