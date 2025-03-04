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 | Onur Kaya

Beşiktaş'ın logosu değişti: Sosyal medyada tartışma konusu oldu

Türkiye'nin köklü spor kulüplerinden Beşiktaş logosunu değiştirdi. Armada yapılan yeniliğe ilişkin kulüpten açıklama geldi. Yeni logo ile eski logo arasındaki fark ise taraftarlar arasında tartışma konusu oldu.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 01:32
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 01:32

Beşiktaş Kulübü, kullandığı logosunda değişikliğe gittiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Şanlı armamız, kulübümüzün marka değerini daha iyi yansıtması, dijital ortamda ve baskı uygulamalarında daha belirgin hatlarla kullanılabilmesi amacıyla günümüz markalaşma standartları göz önünde bulundurularak yenilenmiştir. Yenilenen armamız, bugüne kadar kullandığımız arma ile aynı form üzerine çizildi." ifadeleri kullanıldı.

Logoda yapılan değişiklikler şöyle belirtildi:

TÜRK BAYRAĞININ BOYUTU VE RENGİ DEĞİŞTİ

"122 yıldır gururla taşıdığımız Türk bayrağı büyütüldü. Bayrak, köşe noktalarının zemindeki siyah sütunun sınırlarına oturtulması neticesinde armamızla daha uyumlu bir görünüm kazandı. Armamızda yer alan Türk bayrağındaki kırmızı renk, resmi Türk bayrağındaki kırmızı renkle aynı tona getirildi.

HARFLAR AYNI BOYUTA, RAKAMLAR AYNI KALINLIKTA

Armamızın dış hattındaki siyah kontür kalınlaştırıldı. Beyaz kontür ile aynı kalınlığa getirilen siyah kontür, daha belirgin bir görünüme kavuştu. 'B', 'J' ve 'K' harfleri aynı boyuta ve '1', '9', '0' ve '3' rakamları aynı kalınlığa getirilerek tipografik bütünlük sağlandı."

YENİ ARMA TARTIŞMA KONUSU OLDU

Öte yandan Beşiktaş'ın yeni arması sosyal medyada taraftarlar arasında tartışma konusu oldu. Bazı taraftarlar eski ve yeni logo arasındaki farkı anlamakta zorluk çektiğini, herhangi bir fark göremediğini savundu. Hatlardaki ince değişikliği fark edenler ise yeni logoyu beğendiğini ifade etti.

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