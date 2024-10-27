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Beşiktaş'ın toplam borcu belli oldu

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Ekim 2024 12:29 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 12:35
Beşiktaş&#039;ın toplam borcu belli oldu

Beşiktaş Kulübü'nün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda siyah-beyazlı kulübün toplam borcu açıklandı.

Beşiktaş Kulübü​'nün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda devam ediyor.

BEŞİKTAŞ'IN TOPLAM BORCU AÇIKLANDI 

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Kaan Şakul, divan üyelerine mali konularda bilgi verdi. Şakul, siyah-beyazlı kulübün borcunun 31 Mayıs 2024 itibariyle 8 milyar 429 milyon TL olduğunu açıkladı.Beşiktaş'ın toplam borcu belli oldu - 1. Resim

ÜYELER ARASI KAVGA DAMGA VURDU

Öte yandan devam eden toplantıya üyeler arasında çıkan tekmeli yumruklu kavga damga vurdu. Araya girenlerin müdahalesiyle güçlükle yatıştırılan kavganın ardından kongreye devam edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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