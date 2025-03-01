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Beşiktaş'ın toplam borcu dağ gibi oldu! 6 ayda 4.2 milyar TL'lik fark

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı'nda siyah beyazlı kulübün borcu 14 milyar 807 milyon 39 bin 677 lira olarak açıklandı. Beşiktaş'ın borcunun son 6 ayda yaklaşık 4.2 milyar TL arttığı görüldü.

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Beşiktaş'ın toplam borcu dağ gibi oldu! 6 ayda 4.2 milyar TL'lik fark
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
01.03.2025
saat ikonu 11:58
|
GÜNCELLEME:
01.03.2025
saat ikonu 11:58

Beşiktaş’ta olağanüstü seçimli genel kurul sebebiyle ertelenen 2024 yılı 3. olağan toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu’nda başladı.

Toplantıya Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu üyeleri, sicil kurulu üyeleri ile eski başkanlar Ahmet Nur Çebi ve Hüseyin Yücel katıldı.

Divan kurulu toplantısı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

HASAN ARAT DİVAN KURULU TOPLANTISINA KATILMADI

Divan kuruluna eski başkan Hasan Arat'ın katılmaması ise dikkat çekti.

Divan kurulu toplantısında konuşan denetim kurulu başkanı Gökhan Tiryaki, mali konularla ilgili üyeleri bilgilendirdi.

Tiryaki, siyah-beyazlı kulübün borcunun 30 Kasım 2024 tarihi itibarıyla 14 milyar 807 milyon 39 bin 677 lira olduğunu kaydetti.

6 AYDA 4 MİLYAR 300 MİLYON TL'LİK ARTIŞ

Diğer yandan Siyah-Beyazlıların Mayıs 2024'te Hasan Arat başkanlığında açıklanan son borcu 10 milyar 638 milyon 827 bin 351 TL'ydi.

Beşiktaş'ın borcu 6 ayda yaklaşık 4 milyar 300 milyon TL arttı. Ayrıca Beşiktaş’ın eski başkanlardan Hüseyin Yücel’e olan borcu da 1.2 milyar TL olarak açıklandı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Beşiktaş'ın borcu ne kadar?
Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı'nda siyah beyazlı kulübün borcu 14 milyar 807 milyon 39 bin 677 lira olarak açıklandı. Beşiktaş'ın borcunun son 6 ayda yaklaşık 4.2 milyar TL arttığı görüldü.
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