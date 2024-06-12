Beşiktaş'ın transferi Gabriel Paulista İstanbul'a geliyor
Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista'nın saat 00.05’de İstanbul Havalimanı’nda olacağını açıkladı.
Beşiktaş yeni sezon transferleri için çalışmalarına hız verdi. Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Brezilyalı stoper Gabriel Paulista saat saat 00.05’de İstanbul'da olacak. Yıldız oyuncu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.
GABRIEL PAULISTA KİMDİR?
Gabriel Paulista 26 Kasım 1990 yılında Brezilya'da dünyaya geldi. 33 yaşındaki stoper sağ ayağını kullanırken 1.87 boyundadır.
Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Gabriel Paulista bu sezon Atletico Madrid formasıyla La Liga'da 23 karşılaşmada formada giydi. Şampiyonlar Ligi'nde süre bulamayan oyuncu Kral Kupası'nda ise 1 maçta forma giydi.
Gabriel Paulista'nın kariyerinde Villarreal, Arsenal, Valencia gibi takımlar bulunuyor.
Paulista kariyerinde La Liga'da 224 maça çıkarken takımına 8 gol ve 8 asistlik katkı verdi.
Brezilyalı stoper, Premier Lig'de Arsenal formasıyla 46 maçta forma giydi. Oyuncunun kariyerinde 17 Şampiyonlar Ligi, 12 Avrupa Ligi maçı bulunuyor.