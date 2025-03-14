Beşiktaş'ın yeni orta sahası Fenerbahçe'den! Süper Lig'de sürpriz transfer hamlesi

Beşiktaş, Fenerbahçeli Miha Zajc için masaya oturmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'den kiralık olarak gönderilen Miha Zajc, Fransa'da aradığını bulamadı ve sezon sonunda geri dönecek. Deneyimli orta saha için yeni adres ise Beşiktaş olarak görülüyor.

Fenerbahçe'den Fransa'ya kiralık olarak gönderilen Miha Zajc için Beşiktaş'ın yoğun ilgisi var. Fransa'nın Toulouse ekibinde bekleneni veremeyen Miha Zajc, an itibarıyla Fenerbahçe'ye geri dönmeye hazırlanıyor. Beşiktaş; Fenerbahçe'nin gelecek sezon planlarında yer almayan deneyimli orta sahaya, Ole Gunnar Solskjaer'in de onayıyla son bir şans vermek istiyor.

FENERBAHÇELİ MIHA ZAJC BEŞİKTAŞ'A TRANSFER OLUYOR

Gelecek sezon için kritik planlamalar yapan Beşiktaş, mali anlamda uygun bir hamle olarak gördüğü Miha Zajc için çalışmalara başladı. Fransız ekibindeki satın alma opsiyonunun kullanılmayacak olmasını fırsat olarak gören siyah beyazlı ekip, Slovenyalı orta sahanın Türkiye'ye döndüğü gibi Beşiktaş formasını giymesini istiyor! Halihazırda Fenerbahçe ile 2026 yazına kadar sözleşmesi olan Zajc, sarı lacivertli yönetim tarafından çoktan gözden çıkarılmış durumda. Daha önce de 30 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen ama imza aşamasından geri dönen Beşiktaş, önümüzdeki yaz kariyeri düşüşte olan Zajc'a son bir şans vermek istiyor.

MIHA ZAJC İÇİN FRANSA'DA İŞLER İYİ GİTMİYOR!

Toulouse formasıyla bu sezon 18 maça çıkan Zajc, sezon boyunca sadece 428 dakika süre alabildi ve hiç gol ya da asist katkısı yapamadı.