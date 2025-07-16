Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Umut Arslan

Beşiktaş’ın yeni sol kanat adayı! Eski Benficalı yıldızı radarına aldı

Transfer çalışmalarına hızlıca devam eden Beşiktaş, kadroya takviye yapmaya devam ediyor. Sol kanat transferine öncelik veren siyah-beyazlı yönetimde Jadon Sancho ilk aday konumunda. Alternatif olarak transfer listesine yeni bir isim daha ekleyen Beşiktaş, Wolverhampton forması giyen Portekizli yıldız Gonçalo Guedes’i radarına aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş’ın yeni sol kanat adayı! Eski Benficalı yıldızı radarına aldı
KAYNAK:
Fotomaç
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 16:05
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 17:11

Yaz transfer dönemine hızlı başlayan , yeni bir sol kanat adayı ile gündeme geldi. Kariyerine Benfica’da başlayıp büyük umutlarla 40 milyon Euro’ya PSG'ye transfer olan 28 yaşındaki futbolcu için nabız yoklayan yönetim, yine ilk olarak yoluna gitmek istiyor. Satın alma opsiyonu ile kiralamaya çalışan Beşiktaş, Sancho'dan gelecek habere göre Guedes için hamlede bulunacak.

Beşiktaş’ın yeni sol kanat adayı! Eski Benficalı yıldızı radarına aldı

HÜCUMUN HER NOKTASINDA GÖREV ALABİLİR

Genel anlamda çok yönlü bir oyuncu olan Guedes bu özelliği ile ön plana çıkan bir oyuncu. İleride tam bir joker görevi gören Portekizli futbolcu gerektiğinde sağda da görev alabilmesi ile Beşiktaş için hücum anlamında çok opsiyonel bir oyuncu olması bekleniyor. Kariyerinde birçok maçta forvet arkası ve doğrudan santrfor olarak da forma giyen başarılı futbolcu için Solskjaer’in onay verdiği belirtildi.

Beşiktaş’ın yeni sol kanat adayı! Eski Benficalı yıldızı radarına aldı

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Orkun Kökçü, Beşiktaş formasıyla ilk idmanına çıktı
ETİKETLER
#kiralama
#beşiktaş
#Transfer Haberleri
#Jadon Sancho
#Guedes
#Sol Kanat
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.