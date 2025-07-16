Beşiktaş’ın yeni sol kanat adayı! Eski Benficalı yıldızı radarına aldı

Yaz transfer dönemine hızlı başlayan Beşiktaş, yeni bir sol kanat adayı ile gündeme geldi. Kariyerine Benfica’da başlayıp büyük umutlarla 40 milyon Euro’ya PSG'ye transfer olan 28 yaşındaki futbolcu için nabız yoklayan yönetim, yine ilk olarak kiralama yoluna gitmek istiyor. Satın alma opsiyonu ile kiralamaya çalışan Beşiktaş, Sancho'dan gelecek habere göre Guedes için hamlede bulunacak.

HÜCUMUN HER NOKTASINDA GÖREV ALABİLİR

Genel anlamda çok yönlü bir oyuncu olan Guedes bu özelliği ile ön plana çıkan bir oyuncu. İleride tam bir joker görevi gören Portekizli futbolcu gerektiğinde sağda da görev alabilmesi ile Beşiktaş için hücum anlamında çok opsiyonel bir oyuncu olması bekleniyor. Kariyerinde birçok maçta forvet arkası ve doğrudan santrfor olarak da forma giyen başarılı futbolcu için Solskjaer’in onay verdiği belirtildi.