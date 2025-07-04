Beşiktaş'ın yeni transferi Tammy Abraham, Ayasofya Camii'nde

İstanbul
Süper Lig devi Beşiktaş, Roma'dan 27 yaşındaki İngiliz golcü oyuncu Tammy Abraham'ı kadrosuna kattı. Yıldız oyuncu, Ayasofya Camii'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Fotoğraf kareleri sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.
Beşiktaş golcü transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, İtalyan ekibi Roma'dan İngiliz golcü Tammy Abraham'ı kadrosuna kattı.
Tammy Abraham, böylelikle siyah-beyazlı futbol takımının tarihindeki 8. İngiliz oyuncu oldu.
Dün kamuoyuna duyurulan transferin ardından Abraham, dikkat çeken bir ziyaret gerçekleştirdi. Abraham, transfer videosunun paylaşılması sonrası Ayasofya Camii'ni ziyaret etti.