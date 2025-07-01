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 | Selahattin Demirel

Beşiktaş'ın yeni yıldızı Tammy Abraham İstanbul'da

Beşiktaş'ın yeni transferi Tammy Abraham İstanbul'a geldi. Abraham, havalimanında yaptığı açıklamada siyah beyazlı formayı giydiği için mutlu olduğunu söyledi. İşte detaylar...

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Beşiktaş'ın yeni yıldızı Tammy Abraham İstanbul'da
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.07.2025
saat ikonu 19:22
|
GÜNCELLEME:
01.07.2025
saat ikonu 19:22

Gelecek sezona iyi bir başlangıç yapmak ve şampiyonluk kupasını kaldırmak için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı.

David Jurasek transferinin ardından çalışmalarına yoğunluk veren siyah-beyazlılar Tammy Abraham'la da anlaşmaya vardı.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Beşiktaş, Tammy Abraham'ın transferi için Roma ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamadaki ifadeler şu şekilde:

Profesyonel Futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transferi konusunda oyuncu ve kulübü A.S. Roma S.P.A. ile görüşmelere başlanmıştır.

Beşiktaş'ın yeni yıldızı Tammy Abraham İstanbul'da

İSTANBUL'A GELDİ


Beşiktaş’ın transfer görüşmelerine başlandığını KAP’a bildirdiği Tammy Abraham’ı taşıyan özel uçak, Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı.

Sağlık kontrollerinden geçecek olan yıldız futbolcu sonrasında siyah-beyazlı ekibe resmi imzayı atacak.

"ÇOK GURURLUYUM"

Havalimanında konuşan Abraham şu ifadeleri kullandı: "Çok uzun bir yolculuk oldu. Burada olduğum için çok mutluyum ve heyecanlıyım. Türkiye'ye gelmiştim ama İstanbul'a gelmemiştim, İstanbul çok güzel. Türkiye harika bir ülke. Üzerimde meşhur ve çok güzel forma var. Bu formayı TV'de sürekli görüyordum. Giymek nasip oldu. Çok gururluyum."

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