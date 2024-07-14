Beşiktaş'ın yıldızı Ciro Immobile en önemli özelliğini açıkladı

14 Temmuz 2024 15:32 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 15:33

Beşiktaş'ın dünyaca ünlü transferi Ciro Immobile, Slovenya kampında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 8 senelik Lazio macerasından sonra yeni bir sayfa açmak için İstanbul'da olduğunu ifade eden Immobile, Lazio'ya teşekkür etti. Bu sezon çok güzel rekabet beklediğini söyleyen Immobile, ''Bu sezona çok istekli başlayacağız. Taraftarı mutlu etmeye çalışacağız. Taraftara ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederim. Onlar için elimden geleni yapacağım. Maç sonunda formamın terli olduğunu onlara göstereceğim." dedi.

SÜPER KUPA AÇIKLAMASI

Galatasaray ile Süper Kupa maçı hakkında konuşan Immobile, ''Elimden geldiğince takıma yardımcı olmak istiyorum. Icardi, Mertens, Dzeko önemli oyuncular. Bu şekilde rekabet olacaktır. Önemli bir sezona başlayacağız ama önce 3 Ağustos'ta bir maç var. O maça ve sezona iyi hazırlanacağız." dedi.

DERİNLERE GELİP POZİSYON ARAYACAK

Immobile şöyle devam etti:

"Hocamızla konuştuk. Takımın ihtiyacına göre nerede oynayacağım konusunda daha da fazla konuşacağız. Takımımızda çok önemli oyuncular var. Ben de bu ihtiyaca göre elimden geldiğince katkı sağlamaya çalışacağım."

En önemli özelliği ve taktiğinden bahseden Immobile, "Biraz daha derinlere gelip orada pozisyon aramaya çalışacağım. Bunu yapabileceğim oyuncular da var. Bunu idmanlarda daha da geliştireceğiz. Hep birlikte daha da iyi bir takım olacağız." açıklamasında bulundu.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINA MESAJ

"Türk futbolu hakkında, buranın sert ve büyük bir lig olduğunu biliyorum. Lazio ve Beşiktaş taraftarları, çok tutkulu. Bir futbolcu için bu çok önemli. Lazio'da 8 yıl boyunca beni çok sevdiler, çok desteklediler. Ben aynı şeyleri burada da Beşiktaş taraftarlarına yapmayı istiyorum."