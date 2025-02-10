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 | Burak Ayaydın

Beşiktaşlı Demir Ege Tıknaz tamam gibi! Transferde herkes ters köşe oldu

Sezon başında Beşiktaş'tan Rio Ave'ye kiralanan Demir Ege Tıknaz için flaş bir gelişme yaşandı! Beşiktaş'tan kiraladığı Demir Ege Tıknaz'ın bonservisini almaya karar veren Rio Ave'nin, genç oyuncunun ayrılığını da detaylıca planladığı ortaya çıktı.

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Beşiktaşlı Demir Ege Tıknaz tamam gibi! Transferde herkes ters köşe oldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
10.02.2025
saat ikonu 11:54
|
GÜNCELLEME:
10.02.2025
saat ikonu 11:57

Beşiktaş'tan kiralık olarak ayrılan Demir Ege Tıknaz'ın, sezon sonunda yine Beşiktaş'a geri dönmesi bekleniyordu. Ancak genç futbolcu Demir Ege Tıknaz'ın gösterdiği başarılı performansın dikkat çekmesi üzerine tüm süreç değişti, işte detaylar! 

BEŞİKTAŞLI DEMİR EGE TIKNAZ İÇİN POTANSİYEL TRANSFER SÜRECİ

Zorunlu satın alma opsiyonuyla Portekiz ekibi Rio Ave'ye kiralanan 20 yaşındaki orta saha, şu ana kadar çıktığı 18 maçta 1200 dakika süre aldı ve başarılı bir performans sergiledi. Ayrıca bu mücadelelerde 2 de asist yapan Demir Ege, Rio Ave için potansiyel bir yatırıma dönüşmüş durumda! Normal şartlarda satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmeyen Portekiz temsilcisi; genç oyuncunun Sporting Lizbon, Benfica ve Alman kulüpleri tarafından sorulmasıyla tavır değiştirdi. 

ALIP TEKRAR GÖNDERECEKLER

Demir Ege Tıknaz için satın alma bedelini ödemeyi düşünen Rio Ave, Beşiktaş ile anlaşmadan önce oyuncunun bir sonraki kulübüne satışını gerçekleştirecek ve daha sonra sürecin Türkiye tarafını tamamlayacak. 

MERAK KONUSU

Güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan Demir Ege için 5 milyon Euroyu gözden çıkaran Rio Ave'nin, bir sonraki satıştan ne kadar gelir elde edeceği merak konusu olmuş durumda. Zira Portekiz ekibi özellikle genç futbolculara yatırımlar yapmaya devam ediyor. 

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ETİKETLER
#Spor
#beşiktaş
#transfer dönemi
#Spor
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