Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Beşiktaşlı savunmacıya Rusya'dan talip var: Transfer görüşmeleri başladı!

Beşiktaş'ta Bakhtiyor Zaynutdinov için sürpriz bir transfer ihtimali ortaya çıktı. Rusya ekibi Dinamo Moskova, Beşiktaş'ta bekleneni veremeyen Bakhtiyor Zaynutdinov için resmen devreye girdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaşlı savunmacıya Rusya'dan talip var: Transfer görüşmeleri başladı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 22:52
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 22:55

'ta ayrılığı için geri sayım başladı. 'nın talip olduğu Bakhtiyor Zaynutdinov, kulüplerin anlaşmasıyla birlikte kariyerine 'da devam edecek.

BEŞİKTAŞ'A 3 MİLYON EUROLUK TRANSFER TEKLİFİ

Dinamo Moskova, Bakhtiyor Zaynutdinov için Beşiktaş'a 3 milyon Euro + bonuslar içeren bir anlaşma sundu! 27 yaşındaki sol bek için 2023 yazında 4.5 milyon Euro bonservis ödeyen Beşiktaş'ın, transferdeki son kararı henüz netleşmedi. Esasen ise Bakhtiyor Zaynutdinov, Beşiktaş'ın onay vermesi halinde Rusya'ya dönmeye olumlu yaklaşıyor. Zira Kazak savunmacı, CSKA Moskova'dan Beşiktaş'a gelmiş ama beklenen çıkışı gösterememişti.

Beşiktaşlı savunmacıya Rusya'dan talip var: Transfer görüşmeleri başladı!

BAKHTIYOR ZAYNUTDINOV'UN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Siyah beyazlı formayla toplamda 49 maça çıkan Bakhtiyor Zaynutdinov, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.

Beşiktaşlı savunmacıya Rusya'dan talip var: Transfer görüşmeleri başladı!

Sıkça Sorulan Sorular

BAKHTIYOR'UN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYORDU?
Deneyimli savunmacının, Beşiktaş ile 2027 yazına kadar kontratı bulunuyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'in bedeli belli oldu: Serdal Adalı'ya Benfica'dan transfer vetosu!
Galatasaray'a transfer piyangosu: Romulo derken Carlos Cuesta!
ETİKETLER
#beşiktaş
#kazakistan
#dinamo moskova
#dinamo moskova
#bakhtiyor zaynutdinov
#bakhtiyor zaynutdinov
#Rusya
#Transfer Haberleri
#Beşiktaş Transferleri
#Futbol Transferleri
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.