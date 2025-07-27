Beşiktaşlı savunmacıya Rusya'dan talip var: Transfer görüşmeleri başladı!

Beşiktaş'ta Bakhtiyor Zaynutdinov ayrılığı için geri sayım başladı. Dinamo Moskova'nın talip olduğu Bakhtiyor Zaynutdinov, kulüplerin anlaşmasıyla birlikte kariyerine Rusya'da devam edecek.

BEŞİKTAŞ'A 3 MİLYON EUROLUK TRANSFER TEKLİFİ

Dinamo Moskova, Bakhtiyor Zaynutdinov için Beşiktaş'a 3 milyon Euro + bonuslar içeren bir anlaşma sundu! 27 yaşındaki sol bek için 2023 yazında 4.5 milyon Euro bonservis ödeyen Beşiktaş'ın, transferdeki son kararı henüz netleşmedi. Esasen ise Bakhtiyor Zaynutdinov, Beşiktaş'ın onay vermesi halinde Rusya'ya dönmeye olumlu yaklaşıyor. Zira Kazak savunmacı, CSKA Moskova'dan Beşiktaş'a gelmiş ama beklenen çıkışı gösterememişti.

BAKHTIYOR ZAYNUTDINOV'UN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Siyah beyazlı formayla toplamda 49 maça çıkan Bakhtiyor Zaynutdinov, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.