Beşiktaşlı taraftarlar Nevzat Demir tesislerine akın etti, takımını karşıladı

24 May 2024 03:11 - Güncelleme : 24 May 2024 03:32

Trabzonspor'u 3-2 yenerek kupayı 11. kez müzesine götüren Beşiktaş'ın taraftarları Nevzat Demir Tesisleri'nde doyasıya eğlendi.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaşlı oyuncular maç sonrasında Ümraniye'de bulunan Nevzat Demir Tesisleri'ne geldiler. Oyuncuları burada maçtan sonra beklemeye başlayan taraftarlar karşıladı.

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı 3-2 kazanan Beşiktaş, kupanın sahibi oldu. Maçın bitiş düdüğü ile beraber taraftarlar soluğu Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde aldı. Burada coşkulu bir şekilde takımlarını karşılayan taraftarlar kupa şampiyonluğunu doyasıya kutladı.