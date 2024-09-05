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Beşiktaşlı yıldız Joao Mario'dan Cristiano Ronaldo itirafı

Editör: Murat Makas / Kaynak: Anadolu Ajansı
05 Eylül 2024 17:10 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 17:10
Beşiktaşlı yıldız Joao Mario&#039;dan Cristiano Ronaldo itirafı

Beşiktaş'ın Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Joao Mario açıklamalarda bulundu. Joao Mario idolünün Cristiano Ronaldo olduğunu belirtti.

Beşiktaş’ın yeni transferi Joao Mario, Beşiktaş'ın YouTube kanalına açıklamalarda bulundu. Benfica’dan kiralık olarak gelen Mario, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un sezona iyi başladığını söyledi.

Beşiktaşlı yıldız Joao Mario'dan Cristiano Ronaldo itirafı - 1. Resim

Joao Mario, siyah-beyazlı kulübün her yerde tanındığını belirterek, "Harika taraftarlarımız var. Arkadaşlarım Rafa Silva ve Gedson Fernandes de burada. Ayrıca önceki kulübüm Benfica'nın simgesi de kartaldı. Böylece her şey benim için çok netti." ifadelerini kullandı.

İDOLÜ CRİSTİANO RONALDO

Joao Mario, idolünün Cristiano Ronaldo olduğunu belirterek, "Geçmişte Zidane'ı izlemekten büyük keyif alıyordum ama Cristiano Ronaldo'nun tüm kariyerini takip ettim. Hepsine bir bütün olarak baktığımda idolümün Cristiano Ronaldo olduğunu söylerdim." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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