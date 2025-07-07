Beşiktaşlı yıldıza 25 milyon Euro: Serdal Adalı'nın transferde zor kararı!

Beşiktaş'ta Serdal Adalı tarafından resmen 25 milyon Euroluk transfer kritiği yapılıyor. An itibarıyla Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Gedson Fernandes için 25 milyon Euro ihtimalini ve Orkun Kökçü sürecini gözetiyor.

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'nın transfer kararları zora girmiş durumda. Beşiktaş'a Orkun Kökçü'yü transfer etmek isteyen Serdal Adalı, bu girişimin temelini ise Gedson Fernandes transferine inşa etmenin nasıl olacağının hesaplarını yapıyor. İşte kritik gelişmelere dair tüm detaylar.

BEŞİKTAŞ'TA SERDAL ADALI'DAN 25 MİLYON EUROLUK TRANSFER PLANLAMASI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Orkun Kökçü transferi için farklı bir karar vermek üzere. Beşiktaş ve Orkun Kökçü birlikteliği için yüklü meblağların gerektiğinin farkında olan Serdal Adalı, Benfica'ya Gedson Fernandes önerisini yapıp yapmama konusunda ise kararsız kaldı! Halihazırda Rusya ekibi Zenit; Beşiktaşlı Gedson Fernandes için 25 milyon Euroluk transfer teklifinde bulunurken, Serdal Adalı'dan da Orkun Kökçü özelinde farklı bir tercih gelebilir.

BEŞİKTAŞ'TA SERDAL ADALI'NIN GEDSON FERNANDES PAZARLIĞI

Beşiktaş; Benfica ile birlikte Gedson Fernandes'in paylarına yarı yarıya sahipken, başkan Serdal Adalı ise zor bir kararın eşiğine geldi. Benfica'ya %50'lik payı için 8 milyon Euro önermeyi düşünen Serdal Adalı, transferden kalan 17 milyon Euroyu da Orkun Kökçü için kullanmayı düşünüyor. Ayrıca da milli yıldızı transfer ederken Gedson Fernandes'i göndermenin artılarını eksilerini tartan Beşiktaş, şu an için Benfica ile kiralık seçeneği üzerinden de ilerlenebileceğine inanıyor.

BEŞİKTAŞ'TA YILDIZ TRANSFERİ İÇİN KİRALAMA OPSİYONU

Orkun Kökçü'yü 1 yıllık kiralama seçeneğini de ön plana çıkaran Beşiktaş, Benfica'ya bir sezonun bedeli olarak 5 milyon Euroluk teklif yapmayı tasarlıyor. Esasen ise Orkun Kökçü için ya Gedson Fernandes seçeneği ya da kiralık formülü düşünülürken, ayrıca bonservis bedelini taksitler halinde ödemek de en iyi alternatiflerden biri olarak değerlendiriliyor.