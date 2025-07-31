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 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'ta 14 milyon Euroluk ayrılık: Semih Kılıçsoy veda ediyor!

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy transferi gerçekleşiyor. Semih Kılıçsoy için bir süredir transfer görüşmeleri yapan Beşiktaş, genç yıldızın 14 milyon Euro bedelle İtalya'ya gitmesini onayladı.

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Beşiktaş'ta 14 milyon Euroluk ayrılık: Semih Kılıçsoy veda ediyor!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 20:02
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 20:07

'un Beşiktaş'a veda etme zamanı geldi. Semih Kılıçsoy için ile transfer görüşmeleri yapan Beşiktaş, 14 milyon Euroluk satın alma opsiyonunu onayladı.

BEŞİKTAŞ'TA SEMİH KILIÇSOY'A VEDA

Semih Kılıçsoy konusunda uzun zamandır kritik bir transfer operasyonu yürüten Beşiktaş, genç yıldız için istediği şartları İtalya'da buldu. Halihazırda Semih Kılıçsoy'u Cagliari'ye kiralama konusunda anlaşmaya varan Beşiktaş, ayrıca da sözleşmeye 14 milyon Euroluk bir satın alma opsiyonu ekledi ve imza süreci için kararı Semih Kılıçsoy'a bıraktı.

Beşiktaş'ta 14 milyon Euroluk ayrılık: Semih Kılıçsoy veda ediyor!

SEMİH KILIÇSOY İMZAYI ATACAK

Düzenli oynayacağı bir takımda ritim yakalamak isteyen Semih Kılıçsoy, Cagliari ile prensipte anlaştı. Esasen ise genç yeteneğin, Shaktar Donetsk maçının ardından birkaç güç içinde imza atması bekleniyor.

Beşiktaş'ta 14 milyon Euroluk ayrılık: Semih Kılıçsoy veda ediyor!

Sıkça Sorulan Sorular

SEMİH KILIÇSOY'UN GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI NASILDI?
Milli futbolcu, geçen sezon Beşiktaş ile 46 maça çıkmış ve 4 gol ile 6 asistlik katkı sağlamıştı.
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#Spor
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