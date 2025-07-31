Beşiktaş'ta 14 milyon Euroluk ayrılık: Semih Kılıçsoy veda ediyor!

Semih Kılıçsoy'un Beşiktaş'a veda etme zamanı geldi. Semih Kılıçsoy için Cagliari ile transfer görüşmeleri yapan Beşiktaş, 14 milyon Euroluk satın alma opsiyonunu onayladı.

BEŞİKTAŞ'TA SEMİH KILIÇSOY'A VEDA

Semih Kılıçsoy konusunda uzun zamandır kritik bir transfer operasyonu yürüten Beşiktaş, genç yıldız için istediği şartları İtalya'da buldu. Halihazırda Semih Kılıçsoy'u Cagliari'ye kiralama konusunda anlaşmaya varan Beşiktaş, ayrıca da sözleşmeye 14 milyon Euroluk bir satın alma opsiyonu ekledi ve imza süreci için kararı Semih Kılıçsoy'a bıraktı.

SEMİH KILIÇSOY İMZAYI ATACAK

Düzenli oynayacağı bir takımda ritim yakalamak isteyen Semih Kılıçsoy, Cagliari ile prensipte anlaştı. Esasen ise genç yeteneğin, Shaktar Donetsk maçının ardından birkaç güç içinde imza atması bekleniyor.