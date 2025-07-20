Beşiktaş'ta ayrılık mevsimi başlıyor!

Beşiktaş'ta Jean Onana, Al Musrati ve Bahtiyar Zaynutdinov için transfer kritiği yapıldı. Beşiktaş yönetimi, Ole Gunnar Solskjaer'in kararlarıyla birlikte ayrılık süreçlerini başlattı.

BEŞİKTAŞ'TA VEDALAR BEKLENİYOR

Kadroda yer alan tüm oyuncuları kampa götüren Ole Gunnar Solskjaer, soru işareti bulunan isimleri daha net görme şansı yakaladı. Son oynanan Petrzalka maçının ardından mesaj veren Norveçli çalıştırıcı, “Bugün futbolculara fikrimi değiştirmeleri için şans verdim. Fakat bazı isimler fikrimi değiştiremedi.” şeklinde konuşmuştu. An itibarıyla ise Beşiktaş'ta; Jean Onana, Al Musrati ve Bahtiyar Zaynutdinov için menajerlik süreçleri başlatıldı.

BEŞİKTAŞ'TA TRANSFER PLANLAMALARI NASIL İLERLEYECEK?

Siyah beyazlıların, birkaç futbolcuya veda etmekle birlikte kritik takviyeler gerçekleştirmesi de bekleniyor.