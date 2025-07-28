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 | Efe Demir

Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarları sert esiyor! Gedson Fernandes'e rekor bonservis

Yeni sezona şampiyonluk için iddialı kadro kurmak isteyen Beşiktaş, güncel kadrosunda değişikliklere gitti. Siyah-beyazlılarda gelen transferlerin yanı sıra gidenler de dikkat çekiyor. Son olarak Bahtiyar Zaynutdinov ile yollarını ayıran Kara-kartal, şimdi de yıldız orta sahası Gedson Fernandes'le yollarını rekor bir bonservis bedeli ile ayırıyor. İşte transferin detayları...

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Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarları sert esiyor! Gedson Fernandes'e rekor bonservis
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 11:51
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 11:51

Kadrosuna Jurasek,Abraham ve Orkun Kökçü'yü katan 'ta takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyordu. Portekizli yıldız , siyah-beyazlı ekibe veda etmeye hazırlanıyor.

Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarları sert esiyor! Gedson Fernandes'e rekor bonservis

TALİP RUSYA'DAN

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in transferi için Rus ekibi ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarları sert esiyor! Gedson Fernandes'e rekor bonservis


REKOR BONSERVİS

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Beşiktaş, Gedson Fernandes transferi için Spartak Moskova ile 20 milyon euro bonservis bedeli ve 5 milyon euro bonus karşılığında anlaşmaya vardı.

https://x.com/yagosabuncuoglu/status/1949740910230548892

BONSERVİSİN YARISI BENFİCA'YA

Siyah-Beyazlılar 'ya bu transferden sonraki satış maddesi nedeniyle 10 milyon Euro bonservis bedeli verecek.

Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarları sert esiyor! Gedson Fernandes'e rekor bonservis


BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?

Beşiktaş'ta geçirdiği 3 sezonda 131 maçta forma giyen Portekizli yıldız, 18 gol ve 16 asist kaydetti.

Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarları sert esiyor! Gedson Fernandes'e rekor bonservis

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ETİKETLER
#transfer
#beşiktaş
#gedson fernandes
#portekiz
#Spartak Moskova
#benfica
#Rusya
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