Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarları sert esiyor! Gedson Fernandes'e rekor bonservis

Kadrosuna Jurasek,Abraham ve Orkun Kökçü'yü katan Beşiktaş'ta takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyordu. Portekizli yıldız Gedson Fernandes, siyah-beyazlı ekibe veda etmeye hazırlanıyor.

TALİP RUSYA'DAN

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in transferi için Rus ekibi Spartak Moskova ile anlaşmaya vardı.



REKOR BONSERVİS

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Beşiktaş, Gedson Fernandes transferi için Spartak Moskova ile 20 milyon euro bonservis bedeli ve 5 milyon euro bonus karşılığında anlaşmaya vardı.

https://x.com/yagosabuncuoglu/status/1949740910230548892

BONSERVİSİN YARISI BENFİCA'YA

Siyah-Beyazlılar Benfica'ya bu transferden sonraki satış maddesi nedeniyle 10 milyon Euro bonservis bedeli verecek.



BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?

Beşiktaş'ta geçirdiği 3 sezonda 131 maçta forma giyen Portekizli yıldız, 18 gol ve 16 asist kaydetti.