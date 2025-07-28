Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarları sert esiyor! Gedson Fernandes'e rekor bonservis

İstanbul
Kadrosuna Jurasek,Abraham ve Orkun Kökçü'yü katan Beşiktaş'ta takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyordu. Portekizli yıldız Gedson Fernandes, siyah-beyazlı ekibe veda etmeye hazırlanıyor.
Beşiktaş, Gedson Fernandes'in transferi için Rus ekibi Spartak Moskova ile anlaşmaya vardı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Beşiktaş, Gedson Fernandes transferi için Spartak Moskova ile 20 milyon euro bonservis bedeli ve 5 milyon euro bonus karşılığında anlaşmaya vardı.
https://x.com/yagosabuncuoglu/status/1949740910230548892
Siyah-Beyazlılar Benfica'ya bu transferden sonraki satış maddesi nedeniyle 10 milyon Euro bonservis bedeli verecek.
Beşiktaş'ta geçirdiği 3 sezonda 131 maçta forma giyen Portekizli yıldız, 18 gol ve 16 asist kaydetti.