Beşiktaş'ta başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı bir araya geldi!

21 Aralık 2024 19:22 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 19:33

Beşiktaş Kulübü'nde başkan adayları Alanyaspor maçı öncesi Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı, Alanyaspor maçı öncesi buluştu.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesi Beşiktaş Kulübü'nün başkan adayları Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel buluştu.

Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın yanı sıra buluşmada Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar, Üyelik ve Sicil Kurulu Başkanı Sefa Bağcı da yer aldı.