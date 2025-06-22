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 | Murat Makas

Beşiktaş'ta Dikilitaş Projesi için karar verildi

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısı yapıldı. Siyah-beyazlı kulübün Dikilitaş projesi, oy çokluğuyla kabul edildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.06.2025
saat ikonu 14:24
|
GÜNCELLEME:
22.06.2025
saat ikonu 14:35

Ekonomik alanda kötü gidişata dur demek isteyen Beşiktaş büyük projesi için harekete geçiyor. Beşiktaş Kulübü'nde olağanüstü genel kurul toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda düzenlendi. Genel kurulda ilk olarak Dikilitaş projesiyle alakalı madde oylamaya sunuldu. Oylama sonrası siyah-beyazlı kulübe ait Beşiktaş ilçesi Dikilitaş Mahallesi'nde bulunan taşınmazla ilgili proje için yönetim kuruluna oy çokluğuyla yetki verildi.

Beşiktaş'ta Dikilitaş Projesi için karar verildi

KABUL MADDESİNDEN DETAYLAR

Kabul edilen ilgili madde şu şekilde:
"Kulübe ait İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Dikilitaş Mahallesi 7 ada 75 parselde bulunan taşınmaza komşu 7 ada 64 ve 7 ada 66 parselde bulunan taşınmazların mülkiyetinin Gençlik ve Spor Bakanlığından; sair komşu taşınmazların mülkiyetinin de Belediye, Milli Emlak ve üçüncü şahıslardan alınması; birlikte bu taşınmazlar üzerinde inşaat yapılması, yaptırılması, gayrimenkul projeleri geliştirilmesi, bu kapsamda bir inşaat şirketi kurulması, bununla ilgili proje finansmanı sözleşmeleri imzalanması, ilgili taşınmaza ilişkin gelir paylaşımı modeliyle Emlak Konut A.Ş ve finansman desteği için Ziraat Bankası veya kamu bankaları ile mevcut Finansal Yeniden Yapılandırma Anlaşmasından kaynaklı borçların ödenmesine yönelik olmak kaydıyla anlaşmalar yapılması, borçların ödenmesi sonrası kalan taşınmazların Kulüp adına tapuda tescili, işbu maddede anılan taşınmazların alış ve satışı ve işlemlerin tapuda tescili; taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilecek projelerle ilgili her türlü teknik ve mimari proje, plan çalışmaları yapılması, her ölçekte imar planı, imar izinleri, ruhsatların alınması ve her türlü idari, hukuki işlemlerin yapılması, bahis konusu taşınmazların üzerinde ayni ve şahsi hak ve mükellefiyetler tesisi, tescil, terkin, ifraz, tevhid, devir, kira, işletme, inşaat (inşaat öncesi ve sonrası alınacak tüm izinler) ile araziden kaynaklanacak tüm haklara ilişkin her türlü hukuki işlem yetkisi de dahil olmak üzere tasarrufta bulunulması hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi."

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ETİKETLER
#beşiktaş
#ekonomi
#gayrimenkul
#yatırım
#futbol kulübü
#Dikilitaş Projesi
#Spor
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