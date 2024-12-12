Beşiktaş'ta eleştirilen Arthur Masuaku'ya Fransa'dan sürpriz talip

12 Aralık 2024 14:49 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 14:49

Süper Lig'de zirve yarışından uzak kalan ve yönetim değişikliğine giden Beşiktaş'ta sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Demokratik Kongolu sol bek Arthur Masuaku'ya Fransa'dan talip çıktı. Bazı maçlarda tartışılan Masuaku'nun kontratı sene sonunda bitiyor. İşte detaylar...

Beşiktaş​ ocak ayı transfer​ çalışmalarını sürdürürken kadrodan gidecek oyuncular da merak ediliyor. Beşiktaş’ta inişli-çıkışlı form çizen sol bek Arthur Masuaku​ ile ilgili sürpriz gelişme yaşandı. Demokratik Kongolu sol bek Arthur Masuaku'ya Fransa​'dan talip çıktı.

KONTRATI SONA ERİYOR

Takvim gazetesinin haberine göre, Ligue 1 ekibi Nantes​'ın 31 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği ve ocak ayında Siyah-Beyazlı kulübün kapısını çalacağı öğrenildi. Beşiktaş'ın da kontratı sezon sonunda sona erecek tecrübeli futbolcuyla yolları ayırmaya sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

5 ASİSTİ VAR

Bu sezon Siyah-Beyazlı formayla 21 maça çıkan deneyimli sol bek söz konusu karşılaşmalarda 1 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Arthur Masuaku'ya güncel verilere göre 4 milyon Euro değer biçiliyor.