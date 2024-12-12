Tgrt Haber
Haberler>Spor>Beşiktaş'ta eleştirilen Arthur Masuaku'ya Fransa'dan sürpriz talip

Beşiktaş'ta eleştirilen Arthur Masuaku'ya Fransa'dan sürpriz talip

Editör: Murat Makas / Kaynak: Fotomaç
12 Aralık 2024 14:49 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 14:49

Süper Lig'de zirve yarışından uzak kalan ve yönetim değişikliğine giden Beşiktaş'ta sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Demokratik Kongolu sol bek Arthur Masuaku'ya Fransa'dan talip çıktı. Bazı maçlarda tartışılan Masuaku'nun kontratı sene sonunda bitiyor. İşte detaylar...

Beşiktaş​ ocak ayı transfer​ çalışmalarını sürdürürken kadrodan gidecek oyuncular da merak ediliyor. Beşiktaş’ta inişli-çıkışlı form çizen sol bek Arthur Masuaku​ ile ilgili sürpriz gelişme yaşandı. Demokratik Kongolu sol bek Arthur Masuaku'ya Fransa​'dan talip çıktı.

Beşiktaş'ta eleştirilen Arthur Masuaku'ya Fransa'dan sürpriz talip - 1. Resim

KONTRATI SONA ERİYOR

Takvim gazetesinin haberine göre, Ligue 1 ekibi Nantes​'ın 31 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği ve ocak ayında Siyah-Beyazlı kulübün kapısını çalacağı öğrenildi. Beşiktaş'ın da kontratı sezon sonunda sona erecek tecrübeli futbolcuyla yolları ayırmaya sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

Beşiktaş'ta eleştirilen Arthur Masuaku'ya Fransa'dan sürpriz talip - 2. Resim

5 ASİSTİ VAR

Bu sezon Siyah-Beyazlı formayla 21 maça çıkan deneyimli sol bek söz konusu karşılaşmalarda 1 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Arthur Masuaku'ya güncel verilere göre 4 milyon Euro değer biçiliyor.

İlgili Haberler

Kaynak: Fotomaç
arthur masuakubeşiktaşnantesfransatransfer

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...