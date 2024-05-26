Beşiktaş’ta Fatih Terim bombası! İddialar ortaya atıldı, Bülent Uslu cevap verdi

26 May 2024 14:05 - Güncelleme : 26 May 2024 14:09

Trabzonspor’u 3-2 mağlup ederek Türkiye Kupası’nı alan Beşiktaş, yeni sezon öncesi moral buldu. Teknik direktör arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar dünyaca ünlü teknik adamları listesine aldı. Beşiktaş'ta ikinci başkan Hüseyin Yücel'in Jose Mourinho ile görüştüklerini açıklaması büyük ses getirmişti. Ancak Mourinho kendisi ve ekibinin ücretinin dışında yüksek bir maaş bütçesi istiyor.

Jose Mourinho ismi gündemdeki sıcaklığını korurken, Sergen Yalçın'ın adı da Siyah-Beyazlı ekiple anılıyor. Birçok isim gündemdeki yerini korurken Süper Lig’i sallayacak iddia ortaya atıldı.

FATİH TERİM İDDİASI

Beşiktaş'ın; Yunan ekibi Panathinaikos ile yollarını ayıran Fatih Terim ile bir görüşme yaptığı öne sürüldü. Terim’e yakınlığı ile bilinen Galatasaray TV'nin eski çalışanı Serbay Şenkal detayları şu şekilde aktardı:

"Sayın Başkan Hasan Arat, Beşiktaş teknik direktörlüğü için Sayın Fatih Terim’i arıyor, 'Oturalım konuşalım' diyor. Hoca ise bu göreve yeşil ışık yakıyor ve 'Anlaşırsak neden olmasın?' diyor çevresine. Bakalım olumlu neticelenecek mi bu önemli süreç."

Beşiktaş'ta altyapı çalışmalarında etkin rol oynayan, kongre üyesi ve siyah beyazlı kulübün altyapısına oyuncu yetiştirmek için kurulan Avcılar Tahtakale Kartalları kulübünün başkanlığını üstlenen Yılmaz Canbolat da Fatih Terim'in Beşiktaş'ın gündeminde olduğunu açıkladı.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Canpolat, "Başkan Hasan Arat yerli bir teknik direktör getirecek. Net bir biçimde duydum. Fatih Terim'le başkan bir görüşme yapacak. Fatih Terim ismi masada. Fatih Terim'in de Beşiktaşlı dostlarına gelebilecek bir teklife sıcak bakacağını söylemiş. Önümüzdeki hafta başkan Hasan Arat, Fatih hocayla bir araya gelir. Her iki isim de Adanalı. Bir faktör. Fatih Terim'in Beşiktaş'a karşı bir sempatisi var, bunu her zaman söyledi. Beşiktaş bir yerli teknik direktörle anlaşacak. Bu Fatih Terim olabilir" diye konuştu.

BÜLENT USLU AÇIKLIK GETİRDİ

TGRT Haber’de Stüdyoda Futbol programında iddialara cevap veren Bülent Uslu şunları söyledi:

Bu bilgiyi aktaran ciddi kişiler yani. Yani Fatih Terim sıfır ihtimal. Fatih Terim’in DNA’sı Beşiktaş’a olmaz.