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 | Murat Makas

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes yerine sürpriz aday! Güçlü fizikli orta saha geliyor

UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'in ayrılığı sonrası orta saha transferi çalışmaları hız kazandı. Siyah-beyazlı takım, yıldız futbolcunun yerine yeni ismi belirledi. İşte detaylar...

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Beşiktaş'ta Gedson Fernandes yerine sürpriz aday! Güçlü fizikli orta saha geliyor
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 10:13
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 10:13

UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile rövanş maçına çıkacak ’ta sürpriz ayrılık yaşandı. oyuncusu , Rusya ekibi Spartak Moskova'ya oldu. Bir yandan kadrosunu güçlendiren, diğer taraftan ise kullanılmayan isimleri göndermeye çalışan Beşiktaş'ta artık transferde ilk hedef orta saha.

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes yerine sürpriz aday! Güçlü fizikli orta saha geliyor

GÜÇLÜ FİZİKLİ ORTA SAHA İSTİYOR

Kulüp tarihinin en pahalı orta saha transferini yapan ve Süper Lig tarihinde de şu anda en üst sırada olan Orkun Kökçü ile birlikte Rafa Silva'yı da kullanmak isteyen Solskjaer, bu bölgede güçlü fiziği olan, dinamik ve temaslı oyuna yatkın bir orta saha istiyor.

Yönetim de Gedson Fernandes'in ayrılığı sonrası listesindeki isimlerle son kez masaya oturacak ve orta alandaki eksikliği hemen giderecek.

BEŞİKTAŞ İÇİN GUIDO RODRIGUEZ İDDİASI

İngiliz basını bu konuda Guido Rodriguez iddiasını ortaya atarken 2027 sezonu sonuna kadar West Ham ile kontratı bulunan Arjantinli oyuncunun kiralanma ihtimali yüksek görülüyor.

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes yerine sürpriz aday! Güçlü fizikli orta saha geliyor

Arjantinli orta sahanın güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor. Geçen sezon 23 Premier Lig maçına çıkan Rodriguez, 1 gol atarken 6 kez de sarı kart gördü.

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes yerine sürpriz aday! Güçlü fizikli orta saha geliyor
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ETİKETLER
#Futbol
#transfer
#beşiktaş
#gedson fernandes
#orta saha
#Guido Rodriguez
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