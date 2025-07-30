Beşiktaş'ta Gedson Fernandes yerine sürpriz aday! Güçlü fizikli orta saha geliyor

UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile rövanş maçına çıkacak Beşiktaş’ta sürpriz ayrılık yaşandı. Orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, Rusya ekibi Spartak Moskova'ya transfer oldu. Bir yandan kadrosunu güçlendiren, diğer taraftan ise kullanılmayan isimleri göndermeye çalışan Beşiktaş'ta artık transferde ilk hedef orta saha.

GÜÇLÜ FİZİKLİ ORTA SAHA İSTİYOR

Kulüp tarihinin en pahalı orta saha transferini yapan ve Süper Lig tarihinde de şu anda en üst sırada olan Orkun Kökçü ile birlikte Rafa Silva'yı da kullanmak isteyen Solskjaer, bu bölgede güçlü fiziği olan, dinamik ve temaslı oyuna yatkın bir orta saha istiyor.

Yönetim de Gedson Fernandes'in ayrılığı sonrası listesindeki isimlerle son kez masaya oturacak ve orta alandaki eksikliği hemen giderecek.

BEŞİKTAŞ İÇİN GUIDO RODRIGUEZ İDDİASI

İngiliz basını bu konuda Guido Rodriguez iddiasını ortaya atarken 2027 sezonu sonuna kadar West Ham ile kontratı bulunan Arjantinli oyuncunun kiralanma ihtimali yüksek görülüyor.

Arjantinli orta sahanın güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor. Geçen sezon 23 Premier Lig maçına çıkan Rodriguez, 1 gol atarken 6 kez de sarı kart gördü.