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 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'in bedeli belli oldu: Serdal Adalı'ya Benfica'dan transfer vetosu!

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes transferi için Serdal Adalı'ya yine Benfica engeli çıktı. Portekiz devi, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya transfer anlaşması için ağır şartlar dayattı.

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Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'in bedeli belli oldu: Serdal Adalı'ya Benfica'dan transfer vetosu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 19:10
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 19:13

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'nın süreci ilerlemiyor. Halihazırda Gedson Fernandes için Beşiktaş'ın kapısını çalan sürpriz takımlar varken, ise Serdal Adalı'dan sansasyonel transfer için ağır bedeller talep ediyor.

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'in bedeli belli oldu: Serdal Adalı'ya Benfica'dan transfer vetosu!

BEŞİKTAŞ'TA SERDAL ADALI'YA GEDSON FERNANDES TRANSFERİ İÇİN 10 MİLYON EURO ŞARTI

Beşiktaş'ın Gedson Fernandes'i Benfica'dan %50'lik bonservisle transfer etmesi, an itibarıyla büyük bir sorun olmaya devam ediyor. Beşiktaş ile Gedson Fernandes konusunda uzun zamandır pazarlıklar yapan Benfica, kendisindeki %50'lik pay için tam 10 milyon Euro istiyor ve ayrıca da sonraki satıştan ilave hisse talep ediyor! Esasen ise Serdal Adalı'nın en fazla 8 milyon Euroya çıktığı süreçte, kırmızı beyazlılar Gedson Fernandes anlaşmasını oldukça zora sokmuş durumda.

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'in bedeli belli oldu: Serdal Adalı'ya Benfica'dan transfer vetosu!

BEŞİKTAŞ'TA GEDSON FERNANDES TRANSFERİ İÇİN 25 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın gibi kulüpleri gözettiği süreçte, Gedson Fernandes transferi için 25 milyon Euro civarlarında bir bonservis süreci tasarlanıyor. Son olarak ise Başkan Serdal Adalı, Benfica'daki %50'lik payın alınabilmesi durumunda yıldız orta sahayı rekor olabilecek bir bedelle göndermeyi hedefliyor.

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'in bedeli belli oldu: Serdal Adalı'ya Benfica'dan transfer vetosu!

BEŞİKTAŞ GEDSON FERNANDES TRANSFERİ İÇİN 6 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

2022 yaz döneminde Gedson Fernandes'i transfer eden Beşiktaş, o dönem için yıldız oyuncunun %50'lik bonservisini almıştı ve bu pay karşılığında da Benfica'ya 6 milyon Euro ödeme gerçekleştirmişti.

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'in bedeli belli oldu: Serdal Adalı'ya Benfica'dan transfer vetosu!

Sıkça Sorulan Sorular

GEDSON FERNANDES'İN BEŞİKTAŞ İLE KAÇ YILLIK KONTRATI VAR?
Yıldız orta sahanın, 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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