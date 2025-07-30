Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Umut Arslan

Beşiktaş’ta Gedson sonrası orta sahaya ilk aday! Kiralama teklifi yapılabilir

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, takımın eksikliklerini kapatmaya devam ediyor. Gedson Fernandes’in ayrılığı sonrası takımın orta sahasında eksiklik yaşayan kara kartal, bu bölge için yeni bir ismi gündemine aldı. İşte haberin detayları…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş’ta Gedson sonrası orta sahaya ilk aday! Kiralama teklifi yapılabilir
KAYNAK:
A Spor
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 15:48
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 10:56

yeni sezon için takımını güçlendirmeye çalışırken, bir yandan daha mali bütçe yaratabilmek için oyuncu satmaya devam ediyor. Kulüp tarihinin en pahalı orta saha oyuncusu olarak takıma ’yü ekleyen Beşiktaş, ile beraber iyi bir ikili orta saha tandemi oluşturmuştu.

Beşiktaş’ta Gedson sonrası orta sahaya ilk aday! Kiralama teklifi yapılabilir

ORTA SAHADA BOŞLUK OLUŞTU

Ama yakın zamandaş ’in takımdan ayrılması sonrası takımın orta sahasında büyük bir boşluk oluşmuştu. Bu bölgenin doldurulması adına Solskjaer, güçlü fiziği olan, dinamik ve temaslı oyuna yatkın bir orta saha bekliyor.

Beşiktaş’ta Gedson sonrası orta sahaya ilk aday! Kiralama teklifi yapılabilir

KARA KARTAL KİRALAMAK İSTİYOR

İngiliz basını bu konudaGuido Rodrigueziddiasını ortaya atarken 2027 sezonu sonuna kadar West Ham ile kontratı bulunan Arjantinli oyuncunun kiralanma ihtimali yüksek görülüyor. Geçen sezon 23 Premier Lig maçına çıkan Rodriguez, 1 gol atarken 6 kez de sarı kart gördü.

Beşiktaş’ta Gedson sonrası orta sahaya ilk aday! Kiralama teklifi yapılabilir
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş Fernandes'in yuvadan uçuşu için KAP'a resmen bildirdi
Tarihe geçmişti şimdi gidiyor! Beşiktaş yönetimi kadroya neşteri vurdu
ETİKETLER
#kiralama
#transfer
#beşiktaş
#gedson fernandes
#rafa silva
#orkun kökçü
#Guido Rodrigues
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.