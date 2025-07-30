Beşiktaş’ta Gedson sonrası orta sahaya ilk aday! Kiralama teklifi yapılabilir

Beşiktaş yeni sezon için takımını güçlendirmeye çalışırken, bir yandan daha mali bütçe yaratabilmek için oyuncu satmaya devam ediyor. Kulüp tarihinin en pahalı orta saha oyuncusu olarak takıma Orkun Kökçü’yü ekleyen Beşiktaş, Rafa Silva ile beraber iyi bir ikili orta saha tandemi oluşturmuştu.

ORTA SAHADA BOŞLUK OLUŞTU

Ama yakın zamandaş Gedson Fernandes’in takımdan ayrılması sonrası takımın orta sahasında büyük bir boşluk oluşmuştu. Bu bölgenin doldurulması adına Solskjaer, güçlü fiziği olan, dinamik ve temaslı oyuna yatkın bir orta saha bekliyor.

KARA KARTAL KİRALAMAK İSTİYOR

İngiliz basını bu konudaGuido Rodrigueziddiasını ortaya atarken 2027 sezonu sonuna kadar West Ham ile kontratı bulunan Arjantinli oyuncunun kiralanma ihtimali yüksek görülüyor. Geçen sezon 23 Premier Lig maçına çıkan Rodriguez, 1 gol atarken 6 kez de sarı kart gördü.