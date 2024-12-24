Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın listeleri açıklandı!

24 Aralık 2024 18:38 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 18:42

Beşiktaş başkanlık seçimine gidiyor. Başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın yönetim listeleri belli oldu.

Beşiktaş​'ta başkanlık için yarışacak Hüseyin Yücel​ ve Serdal Adalı​'nın yönetim kurulu listeleri belli oldu. Siyah-beyazlı takımın olağanüstü seçimli genel kurul 29 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.

Siyah-beyazlı kulübün yeni başkanı seçeceği genel kurulda mevcut başkan Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı karşı karşıya gelecek.

Bu hafta sonu yapılacak olan seçim öncesinde Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın listeleri açıklandı.

İki adayın listeleri şöyle:

HÜSEYİN YÜCEL

Mete Vardar

Onur Göçmez

Sencer Sarp Aral

Caner Bingöl

Ahmet Budan

Cüneyt Çilingiroğlu

Fırat Fidan

Deniz Güven

Aslı Üstünkaya

Sertaç Yazar

SERDAL ADALI

Hakan Daltaban

Murat Kılıç

Çağatay Abraş

A. Orhan Özalp

Mustafa Mollaoğlu

Uğur Fora

Kaan Kasacı

Merve Öztopaloğlu

Levent Ağan

Özkan Arseven