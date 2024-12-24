Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın listeleri açıklandı!
Beşiktaş başkanlık seçimine gidiyor. Başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın yönetim listeleri belli oldu.
Beşiktaş'ta başkanlık için yarışacak Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listeleri belli oldu. Siyah-beyazlı takımın olağanüstü seçimli genel kurul 29 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.
Siyah-beyazlı kulübün yeni başkanı seçeceği genel kurulda mevcut başkan Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı karşı karşıya gelecek.
Bu hafta sonu yapılacak olan seçim öncesinde Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın listeleri açıklandı.
İki adayın listeleri şöyle:
HÜSEYİN YÜCEL
Mete Vardar
Onur Göçmez
Sencer Sarp Aral
Caner Bingöl
Ahmet Budan
Cüneyt Çilingiroğlu
Fırat Fidan
Deniz Güven
Aslı Üstünkaya
Sertaç Yazar
SERDAL ADALI
Hakan Daltaban
Murat Kılıç
Çağatay Abraş
A. Orhan Özalp
Mustafa Mollaoğlu
Uğur Fora
Kaan Kasacı
Merve Öztopaloğlu
Levent Ağan
Özkan Arseven