Beşiktaş'ta ihraç şoku: Eski başkan adayı gönderildi

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İstanbul
Beşiktaş Kulübü'nün 2026 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenleniyor.
Siyah-beyazlı kulübün eski başkan adaylarından Tekinoktay'ın ihracı genel kurul üyelerinin oylarına sunuldu.
Genel kurulda gerçekleştirilen oylama sonucunda Hürser Tekinoktay'ın Beşiktaş Kulübü üyeliğinden ihraç edilmesine karar verildi.