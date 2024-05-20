Beşiktaş'ta istifa depremi: Başkan ve kurul üyeleri istifa etti
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 May 2024 15:30 - Güncelleme : 20 May 2024 15:33
Beşiktaş'ta Seçme ve Sicil Kurulu başkanlığına seçilen Şahabettin Önkol ile kurul üyeleri istifalarını yönetim kurulu başkanlığına iletti.
Beşiktaş: "Kulübümüzün 29 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda, Seçme ve Sicil Kurulu başkanlığına seçilen Şahabettin Önkol ile kurul üyeleri, bugün itibarıyla yönetim kurulu başkanlığımıza istifalarını sunmuşlardır. Şahabettin Önkol ile kurul üyelerinin istifaları, yönetim kurulumuz tarafından kabul edilmiştir."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı