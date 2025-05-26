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 | Murat Makas

Beşiktaş'ta istifa sesleri! Ole Gunnar Solskjaer cevabını verdi

Beşiktaş dün kendi sahasında Çaykur Rizespor’a 2-1 yenilerek 3. ihtimalini tehlikeye attı. Maç sonu futbolcular ve teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e tepki gösterildi. Solskjaer, istifa sorusuna cevap verdi.

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Beşiktaş'ta istifa sesleri! Ole Gunnar Solskjaer cevabını verdi
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 10:41
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 10:41

Süper Lig'in 37. haftasında kendi sahasında Çaykur Rizespor’a 2-1 yenilen Beşiktaş’ta maç sonu futbolcular ve teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer tepki gördü. Rizespor, 61. dakikada Samet Akaydin ile 1-0 öne geçti. Samet, Rizespor forması altında ilk golünü attı. Beşiktaş'ta bu gole cevabı 64. dakikada Joao Mario verdi. Rizespor, Ali Sowe'un 90+1. dakikada attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş'ta istifa sesleri! Ole Gunnar Solskjaer cevabını verdi

SOLSKJAER'DEN İSTİFA SORUSUNA CEVAP

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Solskjaer, istifayı düşünmediğini belirtti. Gelecek hafta oynayacakları karşılaşmada 3’üncülük için savaşacaklarını kaydeden deneyimli teknik adam, “Bugün yaşadığımız yeni bir şey değil. Bu tarz maçları takımımız kazanamadı. Bu maçları kazanmayı öğreneceğiz. Hepimiz için bugün hayal kırıklığıydı. Maç 1-1'ken riskler aldık. İki oyuncu soktuk, kazanmamız gerekirken kaybettik” dedi.

Beşiktaş'ta istifa sesleri! Ole Gunnar Solskjaer cevabını verdi

BEŞİKTAŞ 20 FUTBOLCUYU GÖNDERMEK İSTİYOR

Gelecek sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta birçok isim takımdan gönderilmek isteniyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ole Gunnar Solskjaer'in "Bu takımı ilaç kurtarmaz, ameliyat şart" sözleri üzerine birçok ismi gözden çıkardı. Beşiktaş'ta tam 20 futbolcu gelecek sezon planları arasında yer almıyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Beşiktaş'ta en başta gönderilmek istenen isimler kimler?
Alex Oxlade-Chamberlain, Ciro Immobile, Joao Mario, Ernest Muçi, Zaynutdinov, Svensson, Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha.
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#Spor
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