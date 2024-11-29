Beşiktaş'ta kötü haber! Gabriel Paulista sahalardan uzak kalacak
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
29 Kasım 2024 22:18 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 22:20
Siyah-beyazlıların Brezilyalı stoperi Gabriel Paulista, dün gece oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlık geçirmişti. Paulista'nın sahalardan uzak kalacağı süre açıklandı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta maçında Maccabi Tel Aviv'e 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Gabriel Paulista'dan kötü haber geldi.
Siyah-beyazlı takımda, maçın başında sakatlanan Gabriel Paulista'nın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
TRT Spor'un haberine göre; Gabriel Paulista'nın sakatlığı sebebiyle yaklaşık 2.5 ay sahalardan uzak kalacağı aktarıldı.
Kaynak: tgrthaber.com