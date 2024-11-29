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Beşiktaş'ta kötü haber! Gabriel Paulista sahalardan uzak kalacak

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
29 Kasım 2024 22:18 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 22:20
Beşiktaş&#039;ta kötü haber! Gabriel Paulista sahalardan uzak kalacak

Siyah-beyazlıların Brezilyalı stoperi Gabriel Paulista, dün gece oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlık geçirmişti. Paulista'nın sahalardan uzak kalacağı süre açıklandı.

UEFA Avrupa Ligi​'nin 5. hafta maçında Maccabi Tel Aviv​'e 3-1 mağlup olan Beşiktaş​'ta Gabriel Paulista​'dan kötü haber geldi.

Siyah-beyazlı takımda, maçın başında sakatlanan Gabriel Paulista'nın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

TRT Spor'un haberine göre; Gabriel Paulista'nın sakatlığı sebebiyle yaklaşık 2.5 ay sahalardan uzak kalacağı aktarıldı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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