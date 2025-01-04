Beşiktaş'ta Kupa mesaisi başladı! Sivasspor maçına hazırlanıyor

04 Ocak 2025 18:07 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 18:13

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda deplasmanda Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Aston Villa - Leicester City maçının hangi kanalda yayınlandığı belli oldu

Aston Villa - Leicester City maçının hangi kanalda yayınlandığı belli oldu

Siyah-beyazlı kulübün yaptığı açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri​'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe​ yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

Çaykur Rizespor​ maçında forma giyen futbolcuların salonda yenilenme çalışması yaptığı idmanda diğer oyuncuların ısınma koşuları ve pas çalışmasının ardından minyatür kale maç yaptığı aktarıldı. İdmanın, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Beşiktaş​, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.