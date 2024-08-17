Beşiktaş'ta Masuaku'ya özel izin! Sol beke yerli plan

17 Ağustos 2024 15:04 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 15:25

Demokratik Kongolu yıldız Arthur Masuaku, eşinin doğum yapacak olmasından dolayı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'tan özel izin alarak ülkesine gitti.

BEŞİKTAŞ'TA MASUAKU'YA ÖZEL İZİN!

Bunun üzerine Beşiktaş'ın Pazar günü oynayacağı Antalyaspor maçında sol bekte yeni transferlerden Emirhan Topçu ile sahaya çıkması bekleniyor.

Çaykur Rizespor'dan Beşiktaş'ın kadrosuna dahil edilen 23 yaşındaki Emirhan, daha önce 27 kez solda ter dökerken skora katkı yapamadı. Masuaku ise bu sezon Beşiktaş'ta forma giydiği 2 maçta 1 asistlik performansı göstermişti.