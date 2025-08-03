Beşiktaş'ta Nuri Şahin bombası! İddialar gündem olmuştu: Beklenen açıklama geldi

Süper Lig ekiplerinde Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk karşısında her iki maçta da çok kötü bir oyunla mağlubiyet alarak UEFA Konferans Ligi'ne düştü. Taraftarı çileden çıkaran futbol, teknik ekibi yetersizliği ve ruhsuz futbolculardan sonra Ole Gunnar Solskjaer'in yerine Nuri Şahin'in getirileceği yönündeki iddialar gündeme bomba gibi düştü.

BEŞİKTAŞ'TAN NURİ ŞAHİN AÇIKLAMASI

Nuri Şahin'in takımın başına getirileceğine yönelik çıkan haberlere ilişkin Beşiktaş'tan bir açıklama geldi. Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'in yerine Nuri Şahin'in getirileceğine yönelik çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını aktardı.

"YAYIMLANAN HABERLER ASILSIZDIR"

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teknik Direktörümüz Ole Gunnar Solskjaer ile yollarımızı ayıracağımız ve ardından Teknik Direktör Nuri Şahin ile sözleşme imzalayacağımız iddiasıyla yazılı ve görsel medyada dış basın kaynak gösterilerek yayımlanan haberler asılsızdır. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız"