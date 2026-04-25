Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü gelişmesi! Transfer kararı dikkat çekti

Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor'a gol atan Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Orkun Kökçü ile ilgili transfer gelişmeleri yaşanıyor. İngilizler başta olmak üzere dev kulüplerin ilgilendiği Orkun Kökçü'nün hedefi Beşiktaş'ta şampiyonluk. Siyah-beyazlılar iki kulübe şimdiden kapıyı kapattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Fotomaç
|
GİRİŞ:
25.04.2026
saat ikonu 14:11
|
GÜNCELLEME:
25.04.2026
saat ikonu 14:14

Beşiktaş’ın Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0'la geçtiği maçta Orkun Kökçü damga vurdu. Teknik direktör Sergen Yalçın önderliğindeki siyah-beyazlılar, tüm hesaplarını kupa şampiyonluğu üzerine yaparken maç başarısında yıldız isim Orkun Kökçü’nin payı büyük.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor'u 3-0 yendiği maçta yıldızlaşan Orkun Kökçü'nün takımdaki geleceği ve hedefleriyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.
Orkun Kökçü, Corendon Alanyaspor maçında 1 gol atarak toplamda 9 gol ve 9 asist yaptı.
Tottenham ve Manchester United gibi kulüplerin ilgisine rağmen Orkun Kökçü'nün rüyası farklı ve şampiyonluklar yaşamak istiyor.
Milli futbolcu, Türkiye Kupası ile başlangıç yapıp gelecek sezon Süper Lig şampiyonluğu yaşamayı hedefliyor.
Orkun Kökçü, 30 Haziran 2030 tarihine kadar Beşiktaş ile sözleşmesi devam ediyor ve yeni sezonda da Beşiktaş'ın kaptanı olarak yoluna devam edecek.
Futbolcunun güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Corendon Alanyaspor maçında 1 gole imza atan 25 yaşındaki oyuncunun, toplam 9 gol 9 asiste çıkarken iki veride de çift haneye ulaşmasına 1'er gol katkısı kaldı. Dev kulüplerin ilgilendiği Orkun Kökçü ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

BEŞİKTAŞ İNGİLİZLERE KAPIYI KAPATTI

Sabah'ın haberine göre, siyah-beyazlı takımın kaptanına Tottenham ile Manchester United başta olmak üzere birçok kulübün ilgisi olsa da onun rüyası çok farklı.

ORKUN'UN HEDEFİ ŞAMPİYONLUK

Geçtiğimiz yaz da Tottenham, Liverpool gibi takımların isteğine rağmen Beşiktaş'a imza atan milli futbolcu, kaptanlığına yükseldiği Kartal'da şampiyonluklar yaşayıp, kupalar kaldırmayı hedefliyor.

KUPALAR KAZANMAK İSTİYOR

Orkun'un kulüp kariyerine dair en öncelikli motivasyonunun bu olduğu ve Türkiye Kupası ile başlangıç yapıp, gelecek sezon Süper Lig şampiyonluğu yaşamak istediği belirtildi.

BEŞİKTAŞ'TA DEVAM EDECEK

Deneyimli isim, Dünya Kupası'na gidecek ve yeni sezonda da Beşiktaş'ın kaptanı olarak yoluna devam edecek.

2030'A KADAR KONTRATI VAR

Orkun Kökçü'nün siyah-beyazlı takımla olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2030 tarihine kadar devam ediyor.

GÜNCEL DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.

ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.