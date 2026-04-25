Beşiktaş’ın Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0'la geçtiği maçta Orkun Kökçü damga vurdu. Teknik direktör Sergen Yalçın önderliğindeki siyah-beyazlılar, tüm hesaplarını kupa şampiyonluğu üzerine yaparken maç başarısında yıldız isim Orkun Kökçü’nin payı büyük.

HABERİN ÖZETİ Beşiktaş'ta Orkun Kökçü gelişmesi! Transfer kararı dikkat çekti Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor'u 3-0 yendiği maçta yıldızlaşan Orkun Kökçü'nün takımdaki geleceği ve hedefleriyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Orkun Kökçü, Corendon Alanyaspor maçında 1 gol atarak toplamda 9 gol ve 9 asist yaptı. Tottenham ve Manchester United gibi kulüplerin ilgisine rağmen Orkun Kökçü'nün rüyası farklı ve şampiyonluklar yaşamak istiyor. Milli futbolcu, Türkiye Kupası ile başlangıç yapıp gelecek sezon Süper Lig şampiyonluğu yaşamayı hedefliyor. Orkun Kökçü, 30 Haziran 2030 tarihine kadar Beşiktaş ile sözleşmesi devam ediyor ve yeni sezonda da Beşiktaş'ın kaptanı olarak yoluna devam edecek. Futbolcunun güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Corendon Alanyaspor maçında 1 gole imza atan 25 yaşındaki oyuncunun, toplam 9 gol 9 asiste çıkarken iki veride de çift haneye ulaşmasına 1'er gol katkısı kaldı. Dev kulüplerin ilgilendiği Orkun Kökçü ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

BEŞİKTAŞ İNGİLİZLERE KAPIYI KAPATTI

Sabah'ın haberine göre, siyah-beyazlı takımın kaptanına Tottenham ile Manchester United başta olmak üzere birçok kulübün ilgisi olsa da onun rüyası çok farklı.

ORKUN'UN HEDEFİ ŞAMPİYONLUK

Geçtiğimiz yaz da Tottenham, Liverpool gibi takımların isteğine rağmen Beşiktaş'a imza atan milli futbolcu, kaptanlığına yükseldiği Kartal'da şampiyonluklar yaşayıp, kupalar kaldırmayı hedefliyor.

KUPALAR KAZANMAK İSTİYOR

Orkun'un kulüp kariyerine dair en öncelikli motivasyonunun bu olduğu ve Türkiye Kupası ile başlangıç yapıp, gelecek sezon Süper Lig şampiyonluğu yaşamak istediği belirtildi.

BEŞİKTAŞ'TA DEVAM EDECEK

Deneyimli isim, Dünya Kupası'na gidecek ve yeni sezonda da Beşiktaş'ın kaptanı olarak yoluna devam edecek.

2030'A KADAR KONTRATI VAR

Orkun Kökçü'nün siyah-beyazlı takımla olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2030 tarihine kadar devam ediyor.

GÜNCEL DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.