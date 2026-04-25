Beşiktaş'ta Orkun Kökçü gelişmesi! Transfer kararı dikkat çekti

Beşiktaş’ın Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0'la geçtiği maçta Orkun Kökçü damga vurdu. Teknik direktör Sergen Yalçın önderliğindeki siyah-beyazlılar, tüm hesaplarını kupa şampiyonluğu üzerine yaparken maç başarısında yıldız isim Orkun Kökçü’nin payı büyük.
Corendon Alanyaspor maçında 1 gole imza atan 25 yaşındaki oyuncunun, toplam 9 gol 9 asiste çıkarken iki veride de çift haneye ulaşmasına 1'er gol katkısı kaldı. Dev kulüplerin ilgilendiği Orkun Kökçü ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sabah'ın haberine göre, siyah-beyazlı takımın kaptanına Tottenham ile Manchester United başta olmak üzere birçok kulübün ilgisi olsa da onun rüyası çok farklı.
Geçtiğimiz yaz da Tottenham, Liverpool gibi takımların isteğine rağmen Beşiktaş'a imza atan milli futbolcu, kaptanlığına yükseldiği Kartal'da şampiyonluklar yaşayıp, kupalar kaldırmayı hedefliyor.
Orkun'un kulüp kariyerine dair en öncelikli motivasyonunun bu olduğu ve Türkiye Kupası ile başlangıç yapıp, gelecek sezon Süper Lig şampiyonluğu yaşamak istediği belirtildi.
Deneyimli isim, Dünya Kupası'na gidecek ve yeni sezonda da Beşiktaş'ın kaptanı olarak yoluna devam edecek.
Orkun Kökçü'nün siyah-beyazlı takımla olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2030 tarihine kadar devam ediyor.
Transfermarkt verilerine göre yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.