Beşiktaş'ta Orkun Kökçü heyecanı! Serdal Adalı'nın yürüttüğü görüşmeden anlaşma detayları belli oldu

Beşiktaş, milli yıldız Orkun Kökçü transferini bitirmek için görüşmelerini sürdürüyor. Serdal Adalı'nın dahil olduğu transfer görüşmelerinde kısa sürede sonuç elde edilmesi bekleniyor. Anlaşmaya ilişkin detaylar netleşti.

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Tammy Abraham ve David Jurasek transferleri sonrası orta sahaya takviye yapmak istiyor. Transfer çalışmaları kapsamında Portekiz'de Benfica forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü ile görüşmeler başlamıştı.

ORKUN KÖKÇÜ GELEN TEKLİFLERE KAPIYI KAPATTI

Siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı, 24 yaşındaki milli futbolcuyu Benfica'dan takıma kazandırmak için Portekiz'de temaslarını sürdürüyor. İngiltere'den Manchester United ve Tottenham, İtalya'dan Inter ile Suudi Arabistan'dan Al-Nassr'ın istediği Orkun, Fenerbahçe ve Galatasaray da dahil olmak üzere gelen tüm tekliflere kapıyı kapattı.

Kulübünün en az 30 milyon Euro bonservis istediği Orkun Kökçü, çocukluk aşkı Beşiktaş'ta oynamak için elinden geleni yapıyor.

ANLAŞMA DETAYLARI BELLİ OLDU

Beşiktaş ile milli futbolcu arasında 1+4 ya da direkt 5 senelik anlaşma söz konusu. Siyah-beyazlılar, zorunlu satın alma maddesiyle kiralama ya da direkt bonservisiyle transfer etmeyi amaçlıyor. Başkan Serdal Adalı hafta sonuna kadar işi resmiyete kavuşturduğu takdirde Hollanda'da ailesiyle birlikte olan Orkun Kökçü ile birlikte İstanbul'a gelecek.

55 MAÇTA FORMA GİYDİ

Orkun Kökçü, 2024/25 sezonunda Benfica forması ile tüm kulvarlarda 55 maça çıktı ve 4230 dakika sahada kaldı.

12 GOL 11 ASİSTLİK PERFORMANS

24 yaşındaki orta saha oyuncusu, süre aldığı dakikalar içerisinde 12 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Milli yıldızın kulübü Benfica ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028 yılına kadar devam ediyor.