Beşiktaş'ta Orkun Kökçü için imza töreni düzenlendi!

Beşiktaş'ın sansasyonel transferi Orkun Kökçü, taraftarın karşısına çıktı. Tüpraş Stadyumu'nda, yaklaşık 25 bin kişinin katıldığı bir imza töreni düzenlendi.

ORKUN KÖKÇÜ'DEN İMZA TÖRENİNDE AÇIKLAMALAR

Orkun Kökçü; çok mutlu olduğunu belirterek, "Sevgili ailem. Dün uçaktan inerken heyecanlı olduğumu söylemiştim. Burada daha da heyecanlandım. İnanamıyorum. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Başta başkanımız olmak üzere, yönetim kurulu üyeleri, ailem, herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu transferi gerçekleştirebildik. Dünyadaki en mutlu insan benim." ifadelerini kullandı.

https://x.com/Besiktas/status/1944449465512767755

ORKUN KÖKÇÜ NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Yıldız orta saha, yıllık 5 milyon Eurodan 5 senelik kontrat imzalamıştı.