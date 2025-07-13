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 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü için imza töreni düzenlendi!

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü transferinin yankıları devam ediyor. Siyah beyazlılar, milli futbolcu için Tüpraş Stadyumu'nda imza töreni düzenlendi.

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Beşiktaş'ta Orkun Kökçü için imza töreni düzenlendi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
13.07.2025
saat ikonu 21:27
|
GÜNCELLEME:
13.07.2025
saat ikonu 21:27

'ın sansasyonel transferi , taraftarın karşısına çıktı. 'nda, yaklaşık 25 bin kişinin katıldığı bir imza töreni düzenlendi.

ORKUN KÖKÇÜ'DEN İMZA TÖRENİNDE AÇIKLAMALAR

Orkun Kökçü; çok mutlu olduğunu belirterek, "Sevgili ailem. Dün uçaktan inerken heyecanlı olduğumu söylemiştim. Burada daha da heyecanlandım. İnanamıyorum. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Başta başkanımız olmak üzere, yönetim kurulu üyeleri, ailem, herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu transferi gerçekleştirebildik. Dünyadaki en mutlu insan benim." ifadelerini kullandı.

https://x.com/Besiktas/status/1944449465512767755

ORKUN KÖKÇÜ NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Yıldız orta saha, yıllık 5 milyon Eurodan 5 senelik kontrat imzalamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ'TA PAZARTESİ GÜNÜ HANGİ TRANSFERİN İSTANBUL'A GELMESİ BEKLENİYOR?
Kyle Walker-Peters'ın, yarın Beşiktaş için Türkiye'ye geleceği iddia edilmişti.
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#Spor
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