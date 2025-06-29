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 | Murat Makas

Beşiktaş'ta Osayi-Samuel defteri kapandı! Son anda iptal olan transferin perde arkası

Beşiktaş'ta Nijeryalı sağ bek Bright Osayi-Samuel'in transferi son anda iptal oldu. Oyuncu ile maaş konusunda da anlaşan Beşiktaş alternatifleri belirledi. İptal olan Osayi transferinin perde arkası ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Beşiktaş'ta Osayi-Samuel defteri kapandı! Son anda iptal olan transferin perde arkası
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
29.06.2025
saat ikonu 10:05
|
GÜNCELLEME:
29.06.2025
saat ikonu 10:05

Gelecek sezona hazırlık yapan Beşiktaş, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi biten Bright Osayi-Samuel'in transferinden vazgeçti. Nijeryalı sağ bek Beşiktaş ile 3 yıllığına anlaşmış 1.9 milyon Euro’yu kabul etmişti. Osayi'ni uçak bileti alındı ancak transfer son anda iptal edildi. İddialara göre İstanbul’a gelmeye hazırlanan oyuncunun babası transferi çıkmaza soktu.

Beşiktaş'ta Osayi-Samuel defteri kapandı! Son anda iptal olan transferin perde arkası

BABASI 300 BİN EURO DAHA İSTEDİ

Osayi'nin babası, Beşiktaş'tan sezon başına 300 bin Euro daha ücret istedi. Bu duruma Başkan Serdal Adalı çok sinirlendi.

SERDAL ADALI'DAN SERT TEPKİ

Serdal Adalı'nın, "Sözleştik, el sıkıştık, anlaştık. Bu dakikadan sonra anlaşma şartları değişmez. Kabul ederseniz edin, etmezseniz bizim alternatiflerimiz hazır" dediği öğrenildi.

Beşiktaş'ta Osayi-Samuel defteri kapandı! Son anda iptal olan transferin perde arkası

OSAYİ'NİN ALTERNATİFLERİ HAZIR

Konuyla ilgili dün açıklamalarda bulunan Başkan Adalı, bu haberi doğrularken "Osayi'nin babasının son anda değişen anlamsız istekleri nedeniyle transferi durdurma kararı aldık. Karşı taraftan haber bekliyoruz" açıklamasını yaptı. Son gelişmelerin ardından gelen talepler nedeniyle, Beşiktaş cephesi bu transferde defteri kapattı.

Beşiktaş'ta Osayi-Samuel defteri kapandı! Son anda iptal olan transferin perde arkası

27 yaşındaki sağ bek, 2021 Ocak ayında QPR'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

GOLSÜZ GEÇİRDİ

Bright Osayi- Samuel, geride bıraktığımız sezonda 39 maçta görev alırken ve 2 kez gol pası verdi. 27 yaşındaki futbolcu, Nijerya Milli Takımı ile de 23 maçta sahne aldı.

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