Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel'in hoca adayları belli oldu: Galatasaray'ı çalıştıran Igor Tudor da listede

27 Aralık 2024 16:29 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 16:30

Beşiktaş'ta pazar günü yapılacak Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel'in aday olduğu başkanlık seçimine çok az kaldı. İki başkan adayının da teknik direktör adayının belli olduğu belirtildi. İddialara göre listede Galatasaray'ı çalıştıran Igor Tudor da var.

Süper Lig'de kötü gidişatı durduramayan Beşiktaş, Hasan Arat​'ın istifası sonrası yeni başkan adayını seçecek. Hüseyin Yücel​'in görevi devralması sonrası siyah-beyazlılar çok önemli bir seçime gidiyor. Pazar günü yapılacak olan seçimde Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel yarışacak.

SERGEN YALÇIN​ İKNA EDİLMEZSE HEDEF YABANCI TEKNİK ADAM

İki başkan adayının da önceliği teknik adam sorununu çözmek. Hem Serdal Adalı hem de Hüseyin Yücel'in ilk tercihi Sergen Yalçın... Ancak Sergen hoca, şimdi değil, mayıs ayındaki seçimden sonra gelecek teklifi kabul edeceğini söyledi. Yalçın ikna edilemezse Adalı ve Yücel, yabacı bir teknik adama takımı emanet etmek istiyor.

ESKİ CİMBOMLU TUDOR DA ADAYLAR ARASINDA

İddialara göre Alman ekolünü Beşiktaş​'a yansıtmak isteyen başkan adayı Serdal Adalı'nın düşündüğü ilk yabancı isim ise; Niko Kovac...Frankfurt, Bayern Münih ve Wolfsburg'u çalıştıran 53 yaşındaki teknik direktör ikna edilmeye çalışılıyor. Hüseyin Yücel'in de görüştüğü ismin İsviçreli teknik adam Lucien Favre olduğu belirtildi. 67 yaşındaki çalıştırıcıyla irtibata geçildiği ve ikna edilmeye çalışıldığı vurgulandı. Bir dönem Karabük ve Galatasaray'ı çalıştıran İgor Tudor'un da isminin adaylar arasında olduğu ileri sürüldü.

Serie A ekiplerinden Torino'nun da Hırvat hoca ile yakın temas içinde olduğu iddia ediliyor.