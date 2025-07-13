Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan bir yıldız transferi daha: Sözleşmesinin son senesinde!

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan Jadon Sancho hamlesi geldi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Jadon Sancho için transfer temaslarına başladı.

Beşiktaş'ta Serdal Adalı tarafından Jadon Sancho süreci başlatıldı. Beşiktaş için transfer planlamaları yapan Serdal Adalı, Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun reddettiği Jadon Sancho'yu resmen gündemine aldı.

BEŞİKTAŞ'TA SERDAL ADALI'DAN BİR YILDIZ TRANSFERİ DAHA

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı; Tammy Abraham ve Orkun Kökçü transferlerinin ardından, Kyle Walker-Peters ile de söz kesmişti! An itibarıyla ise Serdal Adalı, tüm bu yıldızlardan sonra şimdi de Beşiktaş için Jadon Sancho kritiğini başlattı. Esasen ise Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah beyazlıların şampiyon olacağı bir kadro kurmak için çıtayı yukarı çekti ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın seviyesini hedefledi.

BEŞİKTAŞ'IN YENİ GÖZDESİ SÖZLEŞMESİNİN SON SENESİNE GİRDİ

Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Jadon Sancho, Manchester United tarafından 2021 yazında 85 milyon Euro bonservisle kadroya katılmıştı. Bugün gelinen noktadaysa Jadon Sancho'nun performansından memnun kalmayan Manchester United, kulüple 10 aylık sözleşmesi kalan oyuncuya yeni bir kontrat önermedi.