Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan bir yıldız transferi daha: Sözleşmesinin son senesinde!

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan Jadon Sancho hamlesi geldi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Jadon Sancho için transfer temaslarına başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan bir yıldız transferi daha: Sözleşmesinin son senesinde!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
13.07.2025
saat ikonu 18:02
|
GÜNCELLEME:
13.07.2025
saat ikonu 18:02

'ta tarafından Jadon Sancho süreci başlatıldı. Beşiktaş için planlamaları yapan Serdal Adalı, 'de Jose Mourinho'nun reddettiği Jadon Sancho'yu resmen gündemine aldı.

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan bir yıldız transferi daha: Sözleşmesinin son senesinde!

BEŞİKTAŞ'TA SERDAL ADALI'DAN BİR YILDIZ TRANSFERİ DAHA

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı; Tammy Abraham ve Orkun Kökçü transferlerinin ardından, Kyle Walker-Peters ile de söz kesmişti! An itibarıyla ise Serdal Adalı, tüm bu yıldızlardan sonra şimdi de Beşiktaş için Jadon Sancho kritiğini başlattı. Esasen ise Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah beyazlıların şampiyon olacağı bir kadro kurmak için çıtayı yukarı çekti ve Fenerbahçe ile 'ın seviyesini hedefledi.

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan bir yıldız transferi daha: Sözleşmesinin son senesinde!

BEŞİKTAŞ'IN YENİ GÖZDESİ SÖZLEŞMESİNİN SON SENESİNE GİRDİ

Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Jadon Sancho, Manchester United tarafından 2021 yazında 85 milyon Euro bonservisle kadroya katılmıştı. Bugün gelinen noktadaysa Jadon Sancho'nun performansından memnun kalmayan Manchester United, kulüple 10 aylık sözleşmesi kalan oyuncuya yeni bir kontrat önermedi.

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan bir yıldız transferi daha: Sözleşmesinin son senesinde!

Sıkça Sorulan Sorular

JADON SANCHO'NUN KARİYERİ NASIL İLERLEDİ?
İngiltere devinde tutunamayan yıldız hücumcu, farklı takımlara kiralanmıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'ta yeni yıldızın geliş tarihi belli oldu!
Arda Güler için İspanyol basınından takas iddiası! Yeni adresi Liverpool olabilir
ETİKETLER
#galatasaray
#transfer
#beşiktaş
#Serdal Adalı
#Serdal Adalı
#Fenerbahçe
#Transfer Haberleri
#Beşiktaş Transferleri
#Jadon Sancho
#Jadon Sancho
#Manchester United
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.