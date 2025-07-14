Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan Orkun Kökçü sözleri!

Beşiktaş'ta yeni transfer Orkun Kökçü ile Avusturya kampına gelen Serdal Adalı, kamp yapılan otelin önünde basın mensuplarına konuştu. Orkun Kökçü'nün performansı için kritikte bulunan başkan, sürece dair net bir yaklaşım sergiledi.

SERDAL ADALI'DAN ORKUN KÖKÇÜ SÖZLERİ

"Uçağa binerken de yoğun bir ilgi vardı. Taraftarlarımız Orkun'u çok seviyor, ilgi de çok büyük. İnşallah, Orkun da bu ilgiye layık olacak. Beşiktaş'ta tüm eforunu ve gücünü sahaya yansıtıp elinden gelen ne varsa yapacak. Zaten kendi de aynı duyguları yaşıyor."

ORKUN KÖKÇÜ İÇİN YÜKSEK MALİYET

Beşiktaş, yıldız orta saha ile yıllık 5 milyon Euro maaş üzerinden anlaşma sağlamış ve ayrıca da Süper Lig tarihinin en yüksek bonservis bedelini ödemişti.