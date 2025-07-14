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 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan Orkun Kökçü sözleri!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Orkun Kökçü hakkında açıklamalarda bulundu. Orkun Kökçü'nün çok sevildiğini ifade eden Serdal Adalı, kısaca beklentilerinden bahsetti.

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Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan Orkun Kökçü sözleri!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 20:08
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 20:10

'ta yeni ile Avusturya kampına gelen , kamp yapılan otelin önünde basın mensuplarına konuştu. Orkun Kökçü'nün performansı için kritikte bulunan başkan, sürece dair net bir yaklaşım sergiledi.

SERDAL ADALI'DAN ORKUN KÖKÇÜ SÖZLERİ

"Uçağa binerken de yoğun bir ilgi vardı. Taraftarlarımız Orkun'u çok seviyor, ilgi de çok büyük. İnşallah, Orkun da bu ilgiye layık olacak. Beşiktaş'ta tüm eforunu ve gücünü sahaya yansıtıp elinden gelen ne varsa yapacak. Zaten kendi de aynı duyguları yaşıyor."

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan Orkun Kökçü sözleri!

ORKUN KÖKÇÜ İÇİN YÜKSEK MALİYET

Beşiktaş, yıldız orta saha ile yıllık 5 milyon Euro maaş üzerinden anlaşma sağlamış ve ayrıca da tarihinin en yüksek bonservis bedelini ödemişti.

Sıkça Sorulan Sorular

ORKUN KÖKÇÜ İLE KAÇ YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI?
Beşiktaş, milli futbolcuyla 5 yıllık kontrat imzalamıştı.
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ETİKETLER
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#Serdal Adalı
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#Beşiktaş Transferleri
#Avusturya Kampı
#Spor
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