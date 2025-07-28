Beşiktaş’ta Serdal Adalı’dan sürpriz transferler: Yeni hoca yeni kadro!

Beşiktaş’ta Serdal Adalı’nın gündemi yoğun bir hal aldı. Halihazırda Ole Gunnar Solskjaer’in performansından memnun olmayan Serdal Adalı, hem hoca için hem de transferler için kritik bir süreç başlattı.

BEŞİKTAŞ’TA SERDAL ADALI’DAN TRANSFER SÜRPRİZİ

Beşiktaş’ta Serdal Adalı’dan yeni bir transfer operasyonu geliyor. Galatasaray’ın kaliteli ve geniş kadrosunun gözetildiği süreçte Serdal Adalı, Beşiktaş’ın uzun soluklu bir yarışa hazır olmadığına karar verdi ve eksik bölgeleri netleştirdi. Esasen ise Beşiktaş’ın hem sağ bek, hem sol kanat hem de sağ kanat transferleri yapması gerektiğine inanan başkan; yıldız takviyeleri için menajerlik temaslarını başlattı.

BEŞİKTAŞ’TA SERDAL ADALI’DAN OLE GUNNAR SOLSKJAER KRİTİĞİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı; Ole Gunnar Solskjaer’in zor bir dönemde göreve geldiğini kabul etmekle birlikte, hocanın da artık bir şeyler göstermesi gerektiğini düşünmeye başladı. Son olarak Shaktar Donetsk maçında Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş stratejisinden memnun olmayan Serdal Adalı, rövanşta da aynı durumun yaşanması halinde ivedi bir ayrılık kararı vermeyi tasarlıyor.

BEŞİKTAŞ’TA OLE GUNNAR SOLSKJAER SONRASINDA SERDAL ADALI’NIN ADAYLARI

Siyah beyazlı yönetim, olası bir ayrılık ihtimalini gündeminde tutarken bir yandan da listeyi netleştirmeye başladı. An itibarıyla ise Sergen Yalçın, Şenol Güneş ve Nuri Şahin gibi farklı profiller; Beşiktaş’ın yeni dönemine şekil verecek isimler olarak belirlendi.

BEŞİKTAŞ’TA OLE GUNNAR SOLSKJAER DÖNEMİ

Beşiktaş’ın çok kötü bir döneminde sorumluluk alarak göreve gelen ve Sergen Yalçın’ın dahi kabul etmediği risk ile siyah beyaz bir sayfa açan Ole Gunnar Solskjaer, kadrodaki pek çok sıkıntılı isimle birlikte zor bir planlama süreci ilerletmişti. Son olarak da Norveçli hoca, Beşiktaş döneminde şu ana kadar 23 müsabakaya çıktı ve maç başına 1.74 puan ortalaması yakaladı.