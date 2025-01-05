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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın harekatı! Toplantı sona erdi

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
05 Ocak 2025 19:12 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 19:16
Beşiktaş&#039;ta Sergen Yalçın harekatı! Toplantı sona erdi

Siyah beyazlı kulübün yeni başkanı Serdal Adalı, takımın başına Sergen Yalçın'ı getirmek için görüşmelere başladı. Deneyimli çalıştırıcı yoğun bakımda olan kardeşi Gürsoy Yalçın ile ilgileneceğini belirterek görevi kabul edemeyeceğini iletti.

Beşiktaş​'ın çiçeği burnunda başkanı Serdal Adalı​, takımı Sergen Yalçın​'a emanet etmek için harekete geçti. Yalçın'la görüşen başkan Adalı'nın yapılan toplantı sonrasında çıkan kararlar belli oldu.

TRT Spor'un haberine göre, siyah-beyazlıların başına geçmesi beklenen Sergen Yalçın, yoğun bakımda olan kardeşi Gürsoy Yalçın'ın tedavisiyle ilgilenmek istediğini belirterek görevi kabul edemeyeceğini iletti.

Beşiktaş, teknik direktör arayışları için farklı opsiyonlara yönelecek.

Sergen Yalçın'dan flaş Beşiktaş kararı: Serdal Adalı'ya iletti - 1

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Kaynak: tgrthaber.com
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