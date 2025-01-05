Beşiktaş'ta Sergen Yalçın harekatı! Toplantı sona erdi

05 Ocak 2025 19:12 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 19:16

Siyah beyazlı kulübün yeni başkanı Serdal Adalı, takımın başına Sergen Yalçın'ı getirmek için görüşmelere başladı. Deneyimli çalıştırıcı yoğun bakımda olan kardeşi Gürsoy Yalçın ile ilgileneceğini belirterek görevi kabul edemeyeceğini iletti.