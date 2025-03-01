Trendyol Süper Ligi'nde gelecek sezonun planlarını yapan Beşiktaş'ta sportif direktörlük koltuğuna Eduard Graf getirildi.

Siyah-beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün Futbol Teknik ve Scouting Direktörlüğüne, Borussia Dortmund kulübünde 12 sene boyunca Şef Scout olarak görev yapan Eduard Graf getirilmiştir. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Başkanımız Serdal Adalı ile bir araya gelen Eduard Graf, sözleşme imzalayarak görevine başlamıştır. Başkanımız Serdal Adalı, kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Eduard Graf'a başarılar diledi."