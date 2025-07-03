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 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'ta Tammy Abraham'ın maliyeti belli oldu!

Beşiktaş'tan Tammy Abraham transferi için KAP bildirimi geldi. Beşiktaş, oyuncunun kontratına dair mali detayları paylaştı.

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Beşiktaş'ta Tammy Abraham'ın maliyeti belli oldu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
03.07.2025
saat ikonu 18:50
|
GÜNCELLEME:
03.07.2025
saat ikonu 18:50

'tan Tammy Abraham transferine dair bilgilendirme geldi. Siyah beyazlı ekip, yıldız golcünün anlaşmasını detaylandırdı.

BEŞİKTAŞ'TAN TAMMY ABRAHAM TRANSFERİ İÇİN KAP BİLDİRİMİ

"Profesyonel Futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. A.S. S.P.A. kulübüne 2025-2026 sezonu için net 2.000.000 Avro kiralama bedeli ödenecektir. Ayrıca sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi durumunda oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girecek ve 2026-2027 sezonundan başlamak üzere A.S. Roma S.P.A. kulübüne bedeli olarak 13.000.000 Avro taksitler halinde 2030 yılına kadar ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2025/2026 futbol sezonunda 6.000.000 Avro garanti ücret, 2026/2027 futbol sezonunda 6.500.000 Avro garanti ücret, 2027/2028 futbol sezonunda 7.000.000 Avro garanti ücret, 2028/2029 futbol sezonunda 7.000.000 Avro garanti ücret ödenecektir.”

Beşiktaş'ta Tammy Abraham'ın maliyeti belli oldu!

Sıkça Sorulan Sorular

TAMMY ABRAHAM'I ROMA'YA KİM TRANSFER ETMİŞTİ?
İngiliz golcü, Jose Mourinho döneminde Roma'ya katılmıştı.
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ETİKETLER
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