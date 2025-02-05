Beşiktaş'ta transfer operasyonu resmen başladı!

Beşiktaş'ta transfer için öncelikli hedef orta saha! Can Keleş'i Kasımpaşa'ya, Jean Onana'yı Geona'ya, Al-Musrati'yi de Monaca'ya kiralayan Beşiktaş; Cher Ndour'un da kiralık sözleşmesini feshetmişti. Bu hamlelerin ardından gelinen noktada ise kadro derinliğiyle ilgili büyük soru işaretleri oluştu ve teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer için de sıkıntılı bir süreç başladı.

BEŞİKTAŞ'TA TRANSFER OPERASYONU

Orta sahadaki oyunu tasarlama anlamında sadece Gedson Fernandes ve Salih Uçan üzerinden net planlar yapabilen teknik ekip, kadro derinliğinin artmasını bekliyor. Sezonun geri kalan kısmı için öncelikle bu bölgeye takviye planlayan yönetim de ivedi hareket ediyor.

İHTİMALLER

Casemiro gibi sürpriz isimlerle görüşmeler yapan yönetim, Amir Hadziahmetovic ihtimalini de değerlendiriyor. Transferde istenen kadro derinliği oluşmazsa, teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in de onayıyla Hadziahmetovic, Çaykur Rizespor'dan geri çağrılacak ve kiralık dönemi sona erdirilecek.

OLE İÇİN YİNE BÜYÜK PROBLEM!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United'ı çalıştırdığı dönemde de benzer kadro sıkıntıları ve sistem sorunları yaşamıştı. Norveçli teknik adamın bu şartlarda süreci idare etmesinin epey zor olacağını düşünen taraftarlar, rotasyonu rahatlatacak hamleler yapılmasını zorunlu görüyorlar.

YAPILANMA KRİTİĞİ

Şu anki kadro derinliği beklentisine ek olarak önümüzdeki sezon planlamalarının da temellerini atan yönetimin, transfer döneminin bundan sonraki bölümünde art arda imzalar attırması bekleniyor.