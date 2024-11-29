Beşiktaş'ta Voleybol İcra Kurulu görevi bıraktı!

29 Kasım 2024 18:51 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 18:53

Beşiktaş'ta Voleybol İcra Kurulu, Hasan Arat'ın istifası sonrası görevi bıraktığını açıkladı.

İstifa eden Beşiktaş başkanı Hasan Arat veda konuşması yaptı! 'Vaktim geldi ve gidiyorum'

İstifa eden Beşiktaş başkanı Hasan Arat veda konuşması yaptı! 'Vaktim geldi ve gidiyorum'

Siyah-beyazlı takımda Başkan Hasan Arat​'ın istifasını açıklamasından sonra Beşiktaş​ Voleybol​ İcra Kurulu Başkanı Mehmet Can Akbudak da icra kuruluyla birlikte istifa ettiklerini duyurdu.

Mehmet Can Akbudak, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ağustos ayında başlamış olduğumuz Beşiktaş JK Voleybol İcra Kurulu Başkanlığı görevimden, icra kurulumuz ile birlikte ayrılmış bulunmaktayız. Bize bu süreçte destek veren Başkanımız Hasan Arat'a ve camiamıza teşekkür ederiz. Sezonun geri kalanında sporcularımıza, idari ve teknik ekibimize başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi.