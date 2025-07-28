Beşiktaş'ta yaprak dökümü: Profil fotoğrafını değiştirdi, resmen transferini duyurdu

Yeni sezon hazırlıklarına son sürat devam eden Beşiktaş'ta kalacak ve ayrılacak olan isimler bir bir şekillenmeye başladı. Bu kapsamda uzun süredir takımdan ayrılacağına dair iddialar olan Semih Kılıçsoy'un geleceği netlik kazanıyor.

Genç yıldız golcü ile İtalya Serie A ekiplerinlerinden Cagliari'nin ilgilendiği iddia edilmişti. Semih Kılıçsoy'un sosyal medya hesabından yaptığı değişiklik resmen transferin son aşamada olduğunu gösterdi.

BEŞİKTAŞ'I PROFİL FOTOĞRAFINDAN KALDIRDI

Semih Kılıçsoy, Instagram hesabından Beşiktaş formalı profil fotoğrafını kaldırdı. Genç golcü Beşiktaş formalı fotoğrafı yerine A Milli Takım'da çekildiği bir fotoğrafı koydu.

Semih Kılıçsoy'un profil fotoğrafında yaptığı değişiklik Cagliari iddialarını daha da güçlendirdi.

TRT Spor'un haberine göre Semih Kılıçsoy transferinde Beşiktaş, Cagliari ile son aşamaya geldi. Cagliari zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte Semih Kılıçsoy'u kiralayacağı belirtildi.

BEŞİKTAŞ'TA YAPRAK DÖKÜMÜ YAŞANIYOR

Semih Kılıçsoy'un yanı sıra siyah-beyazlıların orta sahasının kilit isimlerinden olan Gedson Fernandes'in de Shakhtar Donetsk rövanş maçından sonra takımdan ayrılacağı öğrenildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beşiktaş, Gedson Fernandes transferi için Spartak Moskova ile 20 milyon Euro bonservis bedeli ve 5 milyon Euro bonus karşılığında anlaşmaya vardı.