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 | Hüseyin Bahcivan

Beşiktaş'ta yaprak dökümü: Profil fotoğrafını değiştirdi, resmen transferini duyurdu

Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'un uzun süredir takımdan ayrılacağına dair iddialar gündeme geliyordu. Serie A ekiplerinden Cagliari'nin ilgilendiği Semih Kılıçsoy'un geleceği belli oluyor. Genç yıldız sosyal medya hesabında değişikliğe gitti. Semih Kılıçsoy transferinde hareketli saatler yaşanıyor.

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Beşiktaş'ta yaprak dökümü: Profil fotoğrafını değiştirdi, resmen transferini duyurdu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 11:47
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 11:47

Yeni sezon hazırlıklarına son sürat devam eden 'ta kalacak ve ayrılacak olan isimler bir bir şekillenmeye başladı. Bu kapsamda uzun süredir takımdan ayrılacağına dair iddialar olan 'un geleceği netlik kazanıyor.

Genç yıldız golcü ile İtalya Serie A ekiplerinlerinden 'nin ilgilendiği iddia edilmişti. Semih Kılıçsoy'un sosyal medya hesabından yaptığı değişiklik resmen transferin son aşamada olduğunu gösterdi.

Beşiktaş'ta yaprak dökümü: Profil fotoğrafını değiştirdi, resmen transferini duyurdu

BEŞİKTAŞ'I PROFİL FOTOĞRAFINDAN KALDIRDI

Semih Kılıçsoy, Instagram hesabından Beşiktaş formalı profil fotoğrafını kaldırdı. Genç golcü Beşiktaş formalı fotoğrafı yerine A Milli Takım'da çekildiği bir fotoğrafı koydu.

Semih Kılıçsoy'un profil fotoğrafında yaptığı değişiklik Cagliari iddialarını daha da güçlendirdi.

TRT Spor'un haberine göre Semih Kılıçsoy transferinde Beşiktaş, Cagliari ile son aşamaya geldi. Cagliari zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte Semih Kılıçsoy'u kiralayacağı belirtildi.

Beşiktaş'ta yaprak dökümü: Profil fotoğrafını değiştirdi, resmen transferini duyurdu

BEŞİKTAŞ'TA YAPRAK DÖKÜMÜ YAŞANIYOR

Semih Kılıçsoy'un yanı sıra siyah-beyazlıların orta sahasının kilit isimlerinden olan 'in de rövanş maçından sonra takımdan ayrılacağı öğrenildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beşiktaş, Gedson Fernandes transferi için ile 20 milyon Euro bonservis bedeli ve 5 milyon Euro bonus karşılığında anlaşmaya vardı.

ETİKETLER
#transfer
#beşiktaş
#gedson fernandes
#cagliari
#Spartak Moskova
#shakhtar donetsk
#Semih Kılıçsoy
#Spor
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