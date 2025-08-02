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Editor
 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'ta yeni hedef Inter'in golcüsü!

Beşiktaş'ta Mehdi Taremi için transfer girişimleri hızlandı. Inter'in gözden çıkarmak istediği Mehdi Taremi, an itibarıyla menajerler aracılığıyla Avrupa pazarına sunuldu.

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Beşiktaş'ta yeni hedef Inter'in golcüsü!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 19:59
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 19:59

'ta çalışmaları devam ediyor. Corriere Dello Sport'un haberine göre siyah beyazlılar, Mehdi Taremi için resmen devrede.

MEHDI TAREMI TRANSFERİNDE BEŞİKTAŞ İÇİN ZOR RAKİPLER

Mehdi Taremi için Inter'de ayrılık çanları çalıyor. İranlı golcü Inter'den ayrılıp yeni bir sayfa açmaya hazırlanırken, Beşiktaş'la birlikte pek çok takım da transfer için nabız yoklamaya başladı. Esasen ise Fulham, West Ham, Nottingham ve Leeds; Beşiktaş ile birlikte Mehdi Taremi için temaslarda bulunuyor.

Beşiktaş'ta yeni hedef Inter'in golcüsü!

BEŞİKTAŞ'IN İSTEDİĞİ MEHDI TAREMI'NİN PERFORMANSI

Geçen sezon Inter formasıyla 43 resmi maça çıkan Mehdi Taremi, 3 gol ve 9 asistlik katkı sağlamıştı.

Beşiktaş'ta yeni hedef Inter'in golcüsü!

Sıkça Sorulan Sorular

MEHDI TAREMI INTER'E NEREDEN GELMİŞTİ?
İtalya devi, yıldız hücumcuyu Porto'dan transfer etmişti.
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ETİKETLER
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#Mehdi Taremi
#İranlı Golcü
#Spor
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