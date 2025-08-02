Beşiktaş'ta yeni hedef Inter'in golcüsü!

İstanbul
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Corriere Dello Sport'un haberine göre siyah beyazlılar, Mehdi Taremi için resmen devrede.
Mehdi Taremi için Inter'de ayrılık çanları çalıyor. İranlı golcü Inter'den ayrılıp yeni bir sayfa açmaya hazırlanırken, Beşiktaş'la birlikte pek çok takım da transfer için nabız yoklamaya başladı. Esasen ise Fulham, West Ham, Nottingham ve Leeds; Beşiktaş ile birlikte Mehdi Taremi için temaslarda bulunuyor.
Geçen sezon Inter formasıyla 43 resmi maça çıkan Mehdi Taremi, 3 gol ve 9 asistlik katkı sağlamıştı.