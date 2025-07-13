Beşiktaş'ta yeni yıldızın geliş tarihi belli oldu!

Beşiktaş'ta transfer sezonu hızlı başladı. Tammy Abraham ve Orkun Kökçü gibi sürpriz transferleri açıklayan Beşiktaş, şimdi de İngiliz sağ bek ile söz kesti.

Beşiktaş'ta kritik transfer çalışmaları devam ediyor. Serdal Adalı döneminde şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'in de onayıyla Kyle Walker-Peters ile de söz kesti.

BEŞİKTAŞ'TA TRANSFER SÜRPRİZLERİ ART ARDA GELİYOR

Tammy Abraham ve Orkun Kökçü transferleriyle yetinmeyen Beşiktaş, şimdi de Kyle Walker-Peters ile anlaşmaya vardı. Kartal'ın yeni transferinin, birkaç gün içinde İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'TA TRANSFER SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?

Siyah beyazlı camiada, takımdan gönderilecek oyunculara göre takviyelere devam edilmesi planlanıyor.