Beşiktaş'ta yeni yıldızın geliş tarihi belli oldu!

İstanbul
Beşiktaş'ta transfer sezonu hızlı başladı. Tammy Abraham ve Orkun Kökçü gibi sürpriz transferleri açıklayan Beşiktaş, şimdi de İngiliz sağ bek ile söz kesti.
Beşiktaş'ta kritik transfer çalışmaları devam ediyor. Serdal Adalı döneminde şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'in de onayıyla Kyle Walker-Peters ile de söz kesti.
Tammy Abraham ve Orkun Kökçü transferleriyle yetinmeyen Beşiktaş, şimdi de Kyle Walker-Peters ile anlaşmaya vardı. Kartal'ın yeni transferinin, birkaç gün içinde İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.
Siyah beyazlı camiada, takımdan gönderilecek oyunculara göre takviyelere devam edilmesi planlanıyor.