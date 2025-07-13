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 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'ta yeni yıldızın geliş tarihi belli oldu!

Beşiktaş'ta transfer sezonu hızlı başladı. Tammy Abraham ve Orkun Kökçü gibi sürpriz transferleri açıklayan Beşiktaş, şimdi de İngiliz sağ bek ile söz kesti.

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Beşiktaş'ta yeni yıldızın geliş tarihi belli oldu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
13.07.2025
saat ikonu 17:37
|
GÜNCELLEME:
13.07.2025
saat ikonu 17:37

'ta kritik çalışmaları devam ediyor. Serdal Adalı döneminde şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'in de onayıyla ile de söz kesti.

BEŞİKTAŞ'TA TRANSFER SÜRPRİZLERİ ART ARDA GELİYOR

ve transferleriyle yetinmeyen Beşiktaş, şimdi de Kyle Walker-Peters ile anlaşmaya vardı. Kartal'ın yeni transferinin, birkaç gün içinde İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta yeni yıldızın geliş tarihi belli oldu!

BEŞİKTAŞ'TA TRANSFER SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?

Siyah beyazlı camiada, takımdan gönderilecek oyunculara göre takviyelere devam edilmesi planlanıyor.

Beşiktaş'ta yeni yıldızın geliş tarihi belli oldu!

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ BİR ANDA MALİ OLARAK NASIL HEDEF YÜKSELTTİ?
Dikilitaş Projesi'ni devreye sokan Beşiktaş, transfer politikasını değiştirecek mali altyapıyı sağlamış oldu.
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ETİKETLER
#transfer
#beşiktaş
#orkun kökçü
#Transfer Haberleri
#Beşiktaş Transferleri
#Tammy Abraham
#Kyle Walker-peters
#Kyle Walker-peters
#Spor
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