Beşiktaş'ta yıldız orta sahaya veda!

Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain ile yollar ayrılıyor. Beşiktaş yönetimi, Alex Oxlade-Chamberlain ile sözleşme feshi için görüşmelere başladı.
Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain için kritik bir gelişme yaşandı. Gelecek sezonda Ole Gunnar Solskjaer'in planları arasında yer bulamayan Alex Oxlade-Chamberlain, yönetim tarafından fesih görüşmelerine davet edildi.
Beşiktaş'a geldiğinden bu yana beklentilerin altında kalan Alex Oxlade-Chamberlain, kulüp ile yolları ayırmak için görüşmelere başladı. Esasen ise 31 yaşındaki orta sahanın, hukuki sürecin tamamlanmasıyla birlikte Beşiktaş'a veda etmesi bekleniyor.
Siyah beyazlı formayla toplamda 50 maça çıkan Alex Oxlade-Chamberlain, 5 gol ve 1 asistlik skor üretimiyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.